Oroscopo Paolo Fox domani martedì 28 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani martedì 28 aprile 2020. Come procederà la settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Prudenza nei rapporti per il Leone e lo Scorpione, mentre la Vergine e la Bilancia dovrebbero concentrarsi di più sui sentimenti. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Leone

Cerca di non offenderti con facilità, di non guardare troppo cosa fanno le altre persone. Hai ritrovato fascino e magnetismo da vendere, non hai bisogno di invidiare gli altri! Sarebbe uno spreco inutile di energia. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti mette in guardia su chi prova gelosia nei tuoi confronti: sii prudente. Se l’amore procede a gonfie vele, è il lavoro che ti procura ancora delle preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox relativo alla giornata di domani ti incoraggia a cominciare un grande progetto di lavoro in previsione dell’estate. L’amore è stato un po’ trascurato: in questi giorni sei troppo assorbito dalle questioni pratiche, il lavoro, i soldi e i figli. Dovresti ritagliare uno spazio anche per la coppia.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Bilancia

Ora è il momento ideale per concentrarsi su nuove conoscenze, anche se virtuali. Potresti fare nuove scoperte! L’astrologo Paolo Fox prevede un importante passo in avanti entro l’estate, per chi ha cominciato da poco una storia e vuole renderla ufficiale. Questo oroscopo potrebbe aiutare a sbloccare alcune questioni pratiche, ma Giove in opposizione non aiuta con le finanze: troppe spese!

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 28 aprile 2020: Scorpione

Domani e mercoledì saranno due giornate positive. In genere, non stai vivendo un periodo molto tranquillo: alcuni pianeti, come Marte, sono in dissonanza e ti mettono i bastoni fra le ruote. Dovresti essere meno irruente nei rapporti o provare a innervosirti di meno ce gli altri non ti ascoltano come vorresti. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di sfruttare le prossime 48 ore per ricaricare le batterie.