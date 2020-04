Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – Costa ha dubbi sulla coppia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono innamorati durante la loro permanenza nella Casa del Gf Vip 4. A causa dell’emergenza in corso, i due però non si sono ancora potuti incontrare e sono costretti a vivere il loro amore a distanza. Non si parla di un metro o due, ma di sole videochat. Ospite di Live – Non è la d’Urso, Costantino della Gherardesca ha sollevato tuttavia forti dubbi sulla coppia.

Paolo e Clizia hanno infatti alcuni anni di differenza e secondo Costa è proprio questo uno dei motivi che presto potrebbe far vacillare la loro relazione. 73 giorni senza potersi incontrare sono molti e i due ragazzi hanno trovato per ora una loro dimensione. Anche se entrambi sperano che la quarantena termini presto e che possano abbracciarsi.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si amano davvero?

Costantino della Gherardesca ha manifestato più volte i suoi dubbi su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Alcuni giorni fa, il volto storico di Pechino Express ha indispettito il figlio di Eleonora Giorgi rivelando di non credere a nessuna storia d’amore nata sotto ai riflettori.

I tre hanno avuto modo di parlare di nuovo della questione nella puntata di Live – Non è la d’Urso di ieri, dove Costa ha sottolineato di non essere convinto del sentimento fra i due ragazzi.

“Paolo tu sei un ragazzo carino. Forse troppo ingenuo?”

Il conduttore infatti crede che la differenza d’età fra Paolo e Clizia potrebbe presto spingere la seconda a trovare un nuovo amore, magari con un coetaneo. Ciavarro invece ha ribadito di essere stufo dei clichè, di doversi sottoporre all’approvazione sociale anche per quanto riguarda la sua sfera intima. E poi, ha affermato, non tollera che i rapporti fra una donna più grande del compagno non siano visti di buon occhio.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il primo incontro sarà in tv?

Re della provocazione, Costa non ha resistito e ha giocato in qualche modo a favore della padrona di casa. Ovviamente l’invito è stato accolto subito da tutte le parti in causa.

“Se vi amate veramente, dovete incontrarvi davanti alle telecamere”.

Barbara d’Urso d’accordo, i due ragazzi potrebbero presto vedersi sul piccolo schermo di Canale 5 e persino abbracciarsi. “In un film Clizia potrebbe essere mia figlia e Paolo il figlio di Massimo [Ciavarro, ndr]”, ha ipotizzato invece la Giorgi.