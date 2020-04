L’astrologia può aiutarci a capire gli aspetti della personalità degli individui, l’emotività e la propensione al calore umano e alle manifestazioni di affettività. Quali sono i tipi astrologici meno propensi a essere calorosi? Quali sono i segni più freddi dello zodiaco? Lo scopriremo in questo articolo.

Il Capricorno

Tra i segni più freddi dello zodiaco c’è il Capricorno. Il Sole cade nel segno del Capricorno nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. L’inizio coincide con il solstizio d’inverno. Così come la stagione in cui nasce, il Capricorno è freddo come l’inverno. I nativi del Capricorno sono infatti restii alle manifestazioni d’affetto, soprattutto in pubblico, e hanno orrore di tutto ciò che è sdolcinato e sentimentale. C’è però una cosa da dire. Nonostante l’atteggiamento freddo i Capricorno sono le migliori persone dello zodiaco. Sono generosi e altruisti e, anche se non lo danno a vedere, sono i primi capaci di aiutare chi è in difficoltà. Non bisogna dunque giudicare un Capricorno dall’apparenza. Sotto quella che sembra una lastra di ghiaccio si nasconde in realtà un cuore d’oro.

La Bilancia

Tra i segni più freddi dello zodiaco c’è anche la Bilancia. Il problema della Bilancia è la grande timidezza, che spinge i nati del segno ad avere un atteggiamento chiuso e riservato oltre che restio alle manifestazioni d’affetto in pubblico. In realtà anche nel privato la Bilancia, se non ha davanti una persona per cui prova un sincero affetto, non è portata alle smancerie. Diciamo che la Bilancia, quando ha slanci affettivi, questi durano molto pochi e pochi minuti, lasciando ampio spazio al suo solito atteggiamento di chiusura ermetica nei confronti dell’esterno o degli importuni. A proposito di essere importuni la Bilancia non sopporta domande personali o giudizi fatti nei suoi confronti da estranei e conoscenti, cosa che la porta ancora di più a tirare su muri ben cementati contro il prossimo.

L’Acquario

Altro tipo freddo è l’Acquario. L’Acquario è impassibile davanti alle smancerie e tutto ciò che è romanticismo non gli interessa. L’Acquario è un tipo pratico ben orientato a quelli che sono i suoi interessi e obiettivi nella vita, non ha tempo per perdersi dietro all’emotività. Se ferisce qualcuno con il suo atteggiamento chiuso e freddo poi non gliene importa minimamente. Se alla gente non sta bene il suo carattere hanno solo da cercarsi amici più divertenti ed emotivi. L’Acquario è però un grande opportunista e può fare finta di interessarsi a qualcuno e di essere più conviviale solo ed esclusivamente se gli interessa qualcosa. Ma la sua maschera cadrà bene presto perché non è portato a recitare per lungo tempo e preferisce tornare a farsi gli affari suoi.