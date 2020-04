Stasera in TV – Programmazione Rai – 27 Aprile 2020

Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti i lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere nel dettaglio, la programmazione Rai di questo lunedì sera 27 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 27 Aprile

Su Rai1, come ogni lunedì va in onda una nuova puntata del “Il Commissario Montalbano – Il giro di boa”. In questa puntata, avremo l’inchiesta più dura del commissario Montalbano, che comincia con un cadavere galleggiante nel quale il commissario si imbatte nel corso della sua consueta nuotata mattutina. E’ il corpo di un uomo in stato di decomposizione avanzata, con polsi e caviglie profondamente incisi. Montalbano giunge alla conclusione che l’uomo è stato assassinato un paio di mesi prima.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 27 Aprile

Su Rai2, alle 21.20 andrà in onda lo show condotto da Stefano de Martino “Stasera tutto è possibile”. Mentre su Rai3, ci sarà il programma d’attualità “Report – Giù la maschera”. Tema principale della puntata, ovviamente il covid-19 e il problema delle mascherine.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 27 Aprile

Su Rai5, alle 21.20 andranno in onda le puntate 15 e 16 della seconda stagione di “Siren”, la serie TV dedicata alle sirene. Su Rai5, ci sarà la pellicola di origine italiana “In un posto bellissimo”, che vede alla regia Giorgia Cecere. Asti, terzo millennio. Lucia, madre e moglie sull’orlo della noia, si apre all’amicizia con l’immigrato Ahmed, cercando una via di fuga dalla routine.