Tortino cuore di cioccolato: ecco la ricetta!

Il tortino cuore di cioccolato è uno sfizioso dolcetto, davvero goloso. L’interno presenta la parte del cioccolato fondente, e con un tocco di zucchero a velo sarà un dessert che stupirà tutta la tua famiglia. Prepara i cucchiaini per la sorpresa!

INGREDIENTI

Cioccolato fondente 150 g

Burro 80 g

Farina 00 20 g

Cacao amaro in polvere 10 g

Uova 2

Tuorli 1

Zucchero a velo q.b.

Baccello di vaniglia 1

Zucchero di canna q.b.

PREPARAZIONE

Inizia col tagliare a scaglie il cioccolato e scioglilo a bagnomaria, in un pentolino e nel mentre aggiungi anche il burro, ricorda di mescolare per bene, quando saranno sciolti spegni la fiamma.

Adesso frulla le uova unendo lo zucchero a velo con la vaniglia, utilizza un frullatore elettrico ed alla fine aggiungi il cioccolato, e mescola per bene.

Per concludere aggiungi tutte le polveri, antecedentemente setacciate, ed usa una spatola per mescolare. Dopo aver imburrato gli stampini, poni poco zucchero a velo o di canna, come base e versa l’impasto, non superando l’orlo.

Cuoci a 180° per 15 minuti, sfornali e mettili a testa in giù, lentamente, prima di servirli, metti dello zucchero a velo.