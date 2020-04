Uomini e Donne – Quando torna in tv la versione classica?

Uomini e Donne è ormai in stop con la sua versione classica, ma ci sono ottime notizie per tutti i fan della Regina bionda di Canale 5. Il programma infatti potrebbe ritornare prima del previsto, anche se per via delle misure di sicurezza in corso ci saranno alcune modifiche.

Da due settimane a questa parte, Uomini e Donne ha scelto una versione chat che non ha portato a casa buoni ascolti. I telespettatori sembrano proprio aver nostalgia del Trono Classico, del Trono Over e ovviamente di tutti i protagonisti più popolari.

Uomini e Donne – Il ritorno è previsto il…

Manca ancora poco: non ci saranno solo aziende e imprese a riprendere il decollo il prossimo 4 maggio 2020. Anche Uomini e Donne ritornerà in studio con video e liti. Secondo quanto riferito da Tv Blog, la prima puntata vedrà al centro dei riflettori Gemma Galgani e la signora Giovanna: entrambe incontreranno i compagni di chat che hanno conosciuto in queste settimane via chat. Scopriremo così i volti degli uomini misteriosi così come i messaggi che hanno inviato alle due Dame.

Niente pubblico però. Uomini e Donne subirà una parziale rivoluzione non solo per quanto riguarda gli spettatori seduti nel loggione ma anche per gli ospiti. Data l’impossibilità di spostarsi fra regioni diverse, in studio verranno infatti invitati solo persone che provengono dal Lazio. Solo in seguito si allargheranno le braccia anche agli ospiti del Sud. Silenzio assoluto invece per quanto riguarda il Nord, una delle aree più colpite dal Coronavirus.

Uomini e Donne – I corteggiatori di Gemma

Come abbiamo visto la Dama più chiacchierata del parterre di Uomini e Donne potrà incontrare i misteriosi corteggiatori. In questi giorni sono state diffuse le presentazioni dei Cavalieri. “Sono un tenerone romanticone, all’inizio sarei molto emozionato ma nel contempo felice di conoscerti: una passeggiata in spiaggia a piedi nudi e il vento che accarezza i tuoi capelli ed io fermo ad ammirarti e tu”, le ha scritto un 38enne dagli occhi blu.

Punto Coronato invece ha preferito non rivelare la sua età, ma ha puntato tutto sulla sua professione: il pianista. “Per me la musica è l’aria che respiro”, ha sottolineato, “…se potessi suonarla con lei a fianco al pianoforte sarebbe un sogno che si avvera per me”. La cliccatissima Galgani ha inoltre ricevuto messaggi dal 61enne Cuore di Poeta, affascinato dalla sua grinta e dalla sua fragilità.

Per non parlare del 59enne Pantera che punta tutto sul colpo di fulmine. Istantaneo o tardivo poco importa.