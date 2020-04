Viggo Mortensen – Da Il Signore degli Anelli a Captain Fantastic

Viggo Mortensen: chi non conosce il suo Aragorn ne Il Signore degli Anelli? Il successo del film e della saga in generale gli ha permesso di ottenere un forte successo in tutto il mondo e da allora l’attore non ha mai smesso di scalare la vetta della gloria.

Fra i suoi ultimi lavori troviamo Captain Fantastic e Green Book e per entrambi ha ottenuto una nomination agli Oscar. Si sale però a tre candidature se si pensa alla partecipazionedi Viggo Mortensen al film La promessa dell’assassino diretto da David Cronengberg. Quali sono le ultime notizie sul suo conto?

Viggo Mortensen – Che fine ha fatto Aragorn?

I meglio informati sanno che Mortensen non ha abbandonato la carriera al cinema dopo aver concluso il suo percorso nei panni di Aragorn. Anche se è quest’ultimo ad avergli aperto le porte dell’Olimpo dello spettacolo, l’attore si è dato piuttosto da fare negli ultimi anni. Anche se a conti fatti il successo gli è piombato addosso solo a 40 anni suonati. Quest’anno ha diretto, scritto e partecipato al suo drama Falling, mentre prossimamente potremo vederlo nei panni di Jim Freeman in Unabomb. Il titolo dice già tutto: il film di Robert Lorenz racconterà la storia della caccia al noto killer Ted Kaczynski ad opera di un agente dell’FBI e della sua squadra.

Viggo Mortensen – Come trovarlo sui social?

I fan di Mortensen si saranno di sicuro chiesti come seguire il loro beniamino anche sulle piattaforme social. Purtroppo l’attore non è così incline a condividere momenti della sua vita privata con il pubblico: non è presente su Instagram, niente Facebook. Per fortuna ci pensa il figlio Henry Mortensen, nato dal suo matrimonio con la cantante Exene Cervenka, a diffondere alcuni scatti con il genitore. Il matrimonio con l’artista punk invece è naufragato ormai diverso tempo fa e dal 2009 ad oggi Viggo è legato all’attrice Ariadna Gil incontrata sul set de Il destino di un guerriero.