Antonio Banderas – Tutto su di lui – Età, Altezza, figli e moglie

Antonio Banderas è uno degli attori più amati al mondo. Scopriamo qualcosa su di lui.

Antonio Banderas – Dove e Quando è Nato

Antonio Banderas è nato a Malaga il 10 agosto 1960. Questo significa che tra pochi mesi compirà 60 anni.

Altezza

Antonio Banderas è alto 1,74.

Carriera

La carriera di Antonio Banderas è indissolubilmente legata al genio di Pedro Almodóvar. Grazie a lui, dopo un periodo passato a lavorare come modello e cameriere, Banderas ha la sua grande occasione con il film Labirinto di Passioni.

Dopo questa pellicola sono arrivati numerosi altri film di successo, tra i quali è possibile citare La Legge del Desiderio, Matador ma soprattutto Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, pellicola del 1988 che ha definitivamente consacrato il talento di Banderas.

Negli anni ’90, l’attore spagnolo ha fatto parte del cast de La Casa degli Spiriti e di Intervista col Vampiro, esperienza che l’ha visto condividere il set con Brad Pitt. Nel 1999 ha invece debuttato dietro la macchina da presa dirigendo l’allora moglie Melanie Griffith in Pazzi in Alabama. L’anno prima è stato un indimenticabile Zorro per la regia di Martin Campbell.

Il 2011 ha segnato invece il suo ritorno come attore per Pedro Almodóvar in La Pelle che Abito. Volto del protagonista di La Musica del silenzio, biopic su Bocelli, Banderas è stato diretto dal maestro spagnolo negli ultimi anni in Dolor y Gloria, film che ripercorre le vicende di un regista in declino. La pellicola è stata presentata in concorso a Cannes nel 2019.

Vita privata

Antonio Banderas presente su Instagram con un profilo seguito da 2 milioni di persone, è stato sposato dal 1987 al 1995 con l’attrice Anna Leza. Nel 1996, ha detto sì a Melanie Griffith, madre di sua figlia Stella, nata lo stesso anno delle nozze. Oggi è legato all’olandese Nicole Kimpel, consulente finanziaria classe 1980.