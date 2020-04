Sagittario e Leone vanno d’accordo? Tra i due segni può nascere l’amore o sono compatibili solo come amici? E se si ritrovano a condividere lo stesso ufficio? Compatibilità Sagittario e Leone: amore, amicizia e lavoro.

Sagittario e Leone in amore

L’amore tra Sagittario e Leone è intenso e vivace. Un profondo rispetto è alla base della relazione, che alza il livello di comprensione reciproca e pone le basi per un rapporto davvero positivo e soddisfacente. Entrambi carismatici e con grande fascino, Sagittario e Leone sono pieni di amici, che li ammirano come coppia. Ciascuno dei loro amici li vede come modello da imitare e vorrebbe una relazione sentimentale come la loro.

Il Leone rappresenta il Sole, il Sagittario è il segno di Giove, corpi celesti maschili che danno carattere vitale ed energico alla coppia. Entrambi segni di fuoco, hanno un’unione molto forte dal punto di vista passionale. Ma il migliore aspetto della relazione sentimentale tra Sagittario e Leone è l’ammirazione che lega profondamente i due segni. Come compatibilità in amore dunque Sagittario e Leone costituiscono un’ottima coppia legata dalla passione, dall’energia e dalla volontà di costruire un rapporto solido e duraturo.

Sagittario e Leone come amici

Sagittario e Leone come amici formano una coppia esplosiva ed emblematica, un esempio di amicizia per gli altri. Sagittario e Leone quando sono amici danno vita a un duo dinamico e intrecciano un’amicizia infuocata e appassionata. A volte hanno divergenze d’opinione ma queste non durano tanto, la loro amicizia è più importante.

Il Sagittario è mutevole, il Leone è un segno fisso, in amicizia ognuno offre il meglio di se al’altro, l’aiuto è reciproco, entrambi sono amici leali. Il migliore aspetto dell’amicizia tra Sagittario e Leone è quello di fare squadra e ammirarsi reciprocamente. Sagittario e Leone sono amici che si completano a vicenda, hanno molti interessi in comune e un’attenzione particolare per gli affari personali e sociali.

Sagittario e Leone come colleghi di lavoro

La compatibilità Sagittario e Leone sul lavoro è alta. Quando il Sagittario e il Leone si trovano, per la casualità delle circostanze, a essere colleghi sul posto di lavoro, formano in tempi brevi una squadra imbattile e produttiva, che porta l’azienda per cui lavorano a raggiungere risultati grandiosi e inaspettati dai dirigenti.

Sul lavoro Sagittario e Leone sanno cooperare in modo proficuo, sanno sostenersi e aiutarsi in caso di bisogno di aiuto per lo svolgimento dei vari progetti, sanno tenere conto dei problemi personali e di quelli collettività. Sagittario e Leone nell’ambiente di lavoro porteranno l’attività al successo e al raggiungimento degli obiettivi in tempi brevissimi. Sono la squadra di dipendenti che ogni datore di lavoro vorrebbe e che sogna.