Daniele Dal Moro è geloso di Martina Nasoni e ad annunciare questa notizia sembrerebbe proprio un amico che la ex coppia ha in comune, si tratta di Gennaro Lillio. Quali sono state le sue parole.

Il nuovo tronista Daniele Dal Moro, prima di sedersi sul trono di Maria De Filippi a Uomini e Donne, è stato gieffino al Grande Fratello Nip. Insieme al lui la sua ex fidanzata nonché vincitrice del reality Martina Nasoni e il loro inquilino all’interno della casa e amico fuori Gennaro Lillio.

I tre, sembrano aver creato un vero e proprio triangolo amoroso fino a quando, Gennaro non ha deciso di raccontare realmente come sono andate le cose tra lui, Daniele e Martina.

Tra i due maschi della casa più spiata d’Italia, non è mai corso buon sangue, questo a causa della gelosia di Daniele Dal Moro nei confronti di Martina Nasoni.

Dopo ormai diversi anni dalla fine del reality, Gennaro torna a parlare del tronista, raccontando realmente come sono andate le cose e per quale motivo non hanno nessun rapporto di amicizia.

Daniele Dal Moro geloso di Martina Nasoni

Gennaro Lillio sul suo profilo Instagram, è tornato a parlare di Daniele Dal Moro, raccontando un aneddoto sulla loro rivalità che nessuno conosceva.

L’ex gieffino ha infatti spiegato che: “Forse era geloso e convinto che io avessi una relazione con Martina, ma non è vero perché lei è realmente mia sorella. È uno sfigato perché non mi ha mai chiamato per chiedermelo”.

Lillio ha così continuato a parlare anche di Martina: “Martina veniva spesso a Napoli, ma per lavorare per dei brand che stanno qui. Quando lei veniva a Napoli, tante volte nemmeno ci stavo io e non la beccavo”. Questo per spiegare e sottolineare che tra lui e Martina, non c’è mai stato niente oltre a una semplice e forte amicizia.

Gennaro Lillio offende e deride Daniele

Questa volta Gennaro sembra esserci andato giù pesante nei confronti di Daniele Dal Moro, arrivando al punto di offenderlo e deriderlo sul suo profilo Instagram. Le parole forti di Lillio hanno lasciato tutti di stucco: “È un c******e perché poteva chiamarmi e chiedermelo. Io una volta gli ho anche scritto e non mi ha risposto. Ho saputo dopo, da un’altra persona, che non mi ha risposto per questa cosa di Martina”.

Sembra quindi che Daniele Dal Moro sia ancora geloso di Martina Nasoni, scatenando l’ira di Gennaro nonostante la sua presenza sul trono di Uomini e Donne.