Film Stasera in Tv – I segreti di Brokeback Mountain – Trailer, Dove vederlo ed orario

By

Stasera in tv il film I segreti di Brokeback Mountain. Produzione statunitense del 2005, vinse il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia e 3 premi Oscar (Migliore regia, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior colonna sonora). Il film è un’opera liberamente ispirata al racconto Brokeback Mountain di Annie Proulx, pubblicato nella raccolta Close Range: Wyoming Stories, edita in Italia da Dalai Editore col titolo Distanza Ravvicinata, e poi ripubblicato col titolo del film.

I segreti di Brokeback Mountain – Trama

Nel 1963 due ragazzi del Wyoming in cerca di un lavoro stagionale vengono assunti da un allevatore per portare un gregge di pecore al pascolo a Brokeback Mountain. L’isolamento dal resto del mondo e il periodo di convivenza portano i due, estremamente diversi dal punto di vista caratteriale, a sviluppare un sentimento reciproco che sfocia anche in un rapporto sessuale, e che cresce col passare del tempo. Al termine della stagione, i due tornano ognuno alle proprie vite, che includono anche i rispettivi matrimoni con due giovani ragazze. Ma se Jack si “sistema” nell’impresa di famiglia del suocero, Ennis resta precario e legato ai guadagni da stagionale. Jack annuncia attraverso una cartolina ad Ennis che andrà a trovarlo: i due si “ritrovano” anche fisicamente, ma vengono visti dalla moglie di uno dei due…

I segreti di Brokeback Mountain – Trailer Video

I segreti di Brokeback Mountain – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Brokeback Mountain

Genere: Drammatico

Durata: 2h 15m

Anno: 2005

Paese: USA

Regia: Ang Lee

Cast: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Linda Cardellini, Anna Faris, Kate Mara

I segreti di Brokeback Mountain – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, martedì 28 Aprile 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film “Vai avanti tu che mi viene da ridere”.