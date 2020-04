Frasi del buongiorno – Le migliori di martedì – 28 aprile

Frasi del buongiorno. Il gesto migliore da ricevere al mattino è un buongiorno. Può sembrare una frase semplice ma non c’è momento più piacevole che aprire gli occhi e leggere questo messaggio.

Se stai cercando cosa inviare perché non hai le idee giuste, qui trovi tutto quello che ti è necessario. Potrai infatti scegliere tra frasi d’autore e frasi semplici per condividere con le persone alle quali vuoi bene l’inizio della giornata. Una frase di buon augurio può cambiare davvero la giornata. Sono poche e semplici parole che ti consentono di avere un sorriso per ogni momento della giornata. questa rubrica vuol essere per te un valido aiuto a cercare la frase migliore.

Frasi del buongiorno – Martedì – 28 aprile

• Quando l’ombra cresce, è la fine del giorno: quando il dubbio aumenta è il tramonto della religione. (Victor Hugo)

• Nell’entrare nella tua giornata cn l’immaginazione prima di iniziarla. Puoi iniziare ad agire con successo in ogni momento. (Dorothea Brande)

• È mattina dovreste aprire i vostri occhi con la voglia di rendere la vostra realtà migliore addirittura dei vostri sogni. (Zoe)

• Era più vecchio dei giorni che aveva vissuto e dei respiri che aveva esalato. Collegava il presente al passato e l’eternità alle sue spalle gli palpitava dentro come un potente ritmo al quale ondeggiava come mareggiate e le stagioni. (Jack London)

• La mattina quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco ai vostri polmoni, al vostro fegato, dopo tutto molto dipende da loro. (Thivh Nhat Hanh)

• Sapete è geniale questa cosa che i giorni finiscono. È un sistema geniale. I giorni e poi le notti. E di nuovi i giorni. E di nuovo i giorni. Sembra scontato ma c’è del genio. E là dove la natura decide di collocare i propri limiti esplode lo spettacolo. I tramonti. (Alessandro Baricco)