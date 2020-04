Il sedano: 10 proprietà che stupiscono

Il sedano è una specie erbacea che ha un ciclo di circa 6-7 mesi, dunque può essere considerata biennale. Appartiene alla famiglia delle Apiaceae, ed è una pianta originaria della zone mediterranee. Il sedano oggigiorno lo si conosce ovunque, molto utilizzato nelle cucine di tutto il mondo, esso può essere consumato sia crudo che cotto.

Essendo un ortaggio povero di calorie, ma che apporta molta acqua, fibre, vitamine e sali minerali, molto spesso è introdotto come spezzafame nelle diete ipocaloriche. Dunque se tra un pasto e l’altro si avverte la sensazione di fame, è consigliato mangiare il sedano crudo, ma, sicuramente, il suo consumo principale è cotto, è utilizzato per i soffritti con la carota e la cipolla, o per la preparazione del brodo.

Si tratta di una specie erbacea che generalmente cresce in modo spontaneo, ma può essere tranquillamente coltivata dato che non richiede dei terreni particolari per la sua coltura. Ne esistono molte varietà, quello più conosciuto è il sedano rapa.

Sedano in campo medico

Abbiamo parlato del sedano e del suo utilizzo in cucina, dunque è utilizzato principalmente a scopo alimentare, ma ha anche delle proprietà medicamentose, per cui è utilizzato anche a scopo curativo.

Il sedano è molto utilizzato anche in erboristeria, rientra nelle piante officinali, utilizzate sin dai tempi antichi dal popolo Egizio.

Si tratta di un ortaggio ricco di oli essenziali, in particolar modo contiene il limonene, a cui si attribuiscono diverse proprietà, tra cui quella digestiva, diuretica, e proprietà emmenagoghe, ovvero è in grado di far affluire il sangue nell’area pelvica. In ultimo, il sedano è un’ottima fonte alimentare dell’androsterone, che non è altro che il precursore del testosterone e contiene anche l’apigenina.

Controindicazioni

Il sedano è un ortaggio che non determina particolari controindicazioni, almeno non sono gravi, è molto frequente, però, l’allergia a questo alimento, per cui ovviamente in questo caso è da evitare. L’utilizzo del sedano non è raccomandato a soggetti affetti da malattie renali croniche. In ultimo, non è consigliato un abuso del sedano in quanto può portare alla fotosensibilizzazione della pelle.

10 proprietà benefiche del sedano

Il sedano è in grado di apportare molti benefici al nostro organismo, ovviamente se consumato correttamente, l’abuso non è mai consigliato. In questo paragrafo andremo a vedere quali sono le 10 proprietà benefiche principali apportate dal consumo del sedano.