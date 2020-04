Lorenzo Riccardi ha paura di fallire e confessa così la sua più grande fobia nelle sue storie Instagram lasciando i fan molto turbati. Quali sono state le sue parole?

L’ex tronista Lorenzo Riccardi vive la sua quarantena in casa insieme alla sua fidanzata Claudia Dionigi. Dopo la sua scelta a Uomini e Donne, Lorenzo ha deciso di iniziare la sua carriera come influencer, grazie al gran numero di follower su Instagram e come opinionista per il medesimo programma.

Lorenzo Riccardi però, nonostante si mostri sempre spavaldo e testardo, porta dentro di se un grandissimo segreto che non ha rivelato mai a nessuno, pronto finalmente a parlarne con i suoi fan nella giornata di ieri. Di cosa ha realmente paura Lorenzo Riccardi?

Ex tronista fa una drammatica confessione

L’ex tronista è ormai un volto noto del web ma soprattutto della televisione, scelto dalla stessa Maria De Filippi come opinionista del trono classico insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. A causa della quarantena e del temporaneo blocco del programma, Lorenzo Riccardi si è ritrovato chiuso in casa, avendo tantissimo tempo per riflettere.

Questo mese e mezzo di quarantena, ha portato Lorenzo a maturare una paura mai condivisa con nessuno che, nella giornata di ieri, ha deciso di confessare sulle sue storie Instagram.

Lorenzo Riccardi afferma così di aver paura di fallire nella vita, sia come uomo che come lavoratore e compagno. Quali sono state le sue parole?

Lorenzo Riccardi ha paura di fallire

Durante la giornata di ieri, rispondendo ad alcune domande dei propri fan, l’ex tronista si è lasciato andare, confessando la sua più grande paura nella vita.

Nessuno si aspettava che, Riccardi mostrasse il suo lato “debole” e si lasciasse andare a confessioni così intime, visto il suo trascorso e il suo carattere forte e deciso.

Uno dei suoi fan però, sul suo profilo Instagram, ha chiesto a Lorenzo Riccardi quale sia la sua più grande paura, ricevendo una risposta che ha lasciato tutti esterrefatti.

La risposta dell’ex tronista infatti, non si è fatta attendere più di tanto raccontando: “La mia paura più grande è non riuscire a raggiungere i miei obbiettivi”.

L’ex tronista ha così tolto ai propri fan i tantissimi dubbi che lo vedevano protagonista, soprattutto riguardanti le sue più grandi paure.