Manuel Galiano lascia i fan senza parole svelando un dettaglio turbolento del suo passato. Quali sono state le parole che hanno scioccato i suoi follower?

L’ex corteggiatore Manuel Galiano continua dopo anni a infuocare il web grazie alle confessioni scioccanti lanciante sul suo profilo Instagram.

Dopo la fine della storia d’amore con Giulia Cavaglià, l’ex corteggiatore ha continuato la sua vita lontano dalle telecamere ma tenendo sempre aggiornati i suoi fan che, dalla sua entrata a Uomini e Donne l’hanno accompagnato fino a oggi.

Durante la giornata di ieri però, Manuel Galiano sembra aver lanciato l’ennesima bomba sul suo profilo Instagram, lasciando i propri follower ma anche il resto del web sorpreso per le sue parole. Cosa avrà detto di tanto scioccante?

Manuel Galiano perseguitato da una donna

L’ex corteggiatore, dopo la fine della relazione con la Cavaglià, ha deciso di chiudere i ponti con tutto quello che gli ricordava il suo passato all’interno del programma, smettendo così di parlare del suo percorso e di Uomini e Donne.

Fino all’ultimo però, Manuel Galiano ha sempre ammesso che, la sua ex fidanzata nonché ex tronista Giulia Cavaglià lo abbia usato per visibilità e per uscire dal programma assieme a un ragazzo, non essendo però innamorata di lui.

La giornata di ieri ha visto nuovamente protagonista l’ex corteggiatore che, rispondendo ad alcune domande su Instagram si è lasciato andare a un dettaglio molto significativo.

Manuel Galiano afferma così di esser stato perseguitato da una donna durante il corso della sua vita, lasciando così i suoi fan visibilmente scossi.

Ex corteggiatore: La confessione scioccante

Manuel Galiano torna a infuocare il web lanciando l’ennesima bomba sul suo profilo social, confessando a tutti i suoi follower di aver subito molestie da parte di una donna, senza specificare ovviamente il nome.

Una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato da un ex cavaliere dal carattere forte e che per interi mesi si è dimostrato testardo ma soprattutto convinto di ciò che vuole.

Le parole di Manuel nel raccontare la vicenda sono state pari a zero, decidendo così di lanciare lo scoop senza però motivare ma soprattutto raccontare la vicenda nei dettagli tantomeno a grandi linee.

L’ex corteggiatore lascia così i suoi fan senza una reale spiegazione dell’accaduto, lasciandoli spaesati e impauriti dal passato difficile che ha dovuto affrontare.