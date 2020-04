Morgan Freeman – Tutto su di lui – Età, Moglie, Figli e film più importanti

Morgan Freeman è uno degli attori più amati del mondo. Scopriamo qualcosa su di lui e ripercorriamo i film che l’hanno reso famoso.

Morgan Freeman: Dove e Quando è Nato

Morgan Freeman è nato il 1° giugno 1937 a Memphis. Questo significa che, tra pochi mesi, spegnerà 83 candeline.

Carriera

Freeman scopre la sua passione per la recitazione appena dodicenne grazie alla vittoria in una gara per giovani attori. Decide però, dopo aver recitato in uno spettacolo, di orientarsi verso altre strade e lavora per un po’ come meccanico nella U.S. Air Force.

Negli anni ’60 comincia di nuovo a frequentare il mondo dello spettacolo grazie al gruppo musicale Opera Ring. A metà del decennio arriva il suo debutto al cinema, con una piccola parte ne L’Uomo del Banco dei Pegni.

Sono però gli anni ’80 e ’90 ad aprirgli le porte del successo: tra i film più importanti di questo periodo è possibile citare A Spasso con Daisy, pellicola del 1989 che lo vede nell’indimenticabile ruolo dell’autista, ma anche Le Ali della Libertà.

Noto per la sua voce dal timbro caldo, dopo diverse nomination all’Oscar Freeman ha ricevuto l’ambito statuetta come Miglior Attore non Protagonista in Million Dollar Baby, sua seconda esperienza di lavoro con Eastwood dopo Gli Spietati.

Vita Privata

Freeman è stato sposato dal 1967 al 1979 con Jeanette Adair Bradshaw. Nel 1984, invece, ha detto sì a Myrna Colley-Lee, con la quale ha adottato Deena, la figlia della prima consorte. Freeman e la Colley-Lee – che si sono lasciati nel 2010 – sono genitori anche di Morgana.