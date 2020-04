Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 29 aprile 2020. La settimana prosegue e ci porta, gradualmente, al mese di maggio. Questo mercoledì come sarà per i primi 4 segni dello zodiaco? È ora di chiarimenti per l’Ariete e il Cancro. I Gemelli vivono un bel rilancio, mentre per il Cancro c’è bisogno di fare progetti. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 aprile 2020: Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani anticipa la Luna in opposizione: dovrai fare dei chiarimenti in famiglia che ti creeranno stress. In questo periodo i rapporti sembrano piuttosto precari. Forse sarebbe il caso di tentare un approccio più disteso verso il partner, anche quando ti senti criticato duramente. Attenzione a giovedì e venerdì, perché sarai un po’ giù di corda.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 aprile 2020: Toro

Chi è innamorato, ora vuole concretezza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani potrai cominciare a programmare degli obiettivi futuri, perché avrai Mercurio a sostenere i tuoi progetti. L’unico neo con cui dovrai fare i conti è Marte in aspetto contrario, la causa di possibili imprevisti irritanti. E questo potrebbe essere la miccia che ti farà esplodere in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 aprile 2020: Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani è promettente: hai il sostegno di Venere, Marte e Saturno. Non sarà tutto facilissimo, ma di sicuro ti aspetta una bella ripartenza. Se hai vissuto difficoltà in passato, sappi che ne uscirai più maturo e forte. Adesso puoi ripartire alla grande!

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 aprile 2020: Cancro

Domani, avrai la Luna in buon aspetto che pungolerà il tuo lato schietto. Secondo l’astrologo Paolo Fox dovresti parlare in modo chiaro, anche se un Ariete o una Bilancia ti rendono particolarmente nervoso. È ora di riorganizzare tutta la tua vita.