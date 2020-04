Stasera in TV – Programmazione Rai1 – 28 Aprile 2020

Buongiorno a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Serata ricca di film e programmi, andiamo a vedere insieme la programmazione Rai di questo martedì 28 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 28 Aprile

Su Rai1, alle 21.20 andrà in onda dalle splendidi cornici del Colosseo, dell’Arena di Verona e del Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli con il suo concerto intitolato “Un nuovo giorno Andrea Bonelli”.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 28 Aprile

Su Rai2, andrà in onda la commedia italiana “Finalmente Sposi”. Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania. Mentre su Rai3, alle 21.20 torna Bianca Berlinguer con il suo programma “Cartabianca”, che dedicherà la sua puntata alla situazione attuale del nostro paese.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 28 Aprile

Serata movimentata su Rai4, con il film d’azione “Vendetta Finale”, con protagonista Antonio Banderas. In seguito all’omicidio di moglie e figlia, Frank si dà all’alcol e agli incontri clandestini di MMA. Quando il caso di omicidio viene archiviato dalla polizia senza aver trovato i colpevoli, l’uomo utilizza l’esperienza nelle arti marziali e la sua rabbia per farsi giustizia da solo. Su Rai5, andrà in onda il film drammatico “Demolition: Amare e Vivere”.