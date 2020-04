Un giorno nuovo – Ospiti e anticipazioni – Il live di Andrea Bocelli

Un giorno nuovo è il live di Andrea Bocelli che vedrà il noto tenore italiano alla guida della prima serata di Rai 1 di oggi, 28 aprile 2020. L’appuntamento è per le 21.35 circa e l’attenzione del pubblico è molta, fin da quando è stato annunciato il cast di ospiti che vedremo al fianco dell’artista.

Un giorno nuovo di Andrea Bocelli è molto di più di un semplice concerto: il tenorissimo intende alternare musica a racconti densi di emozioni, facendo sua ancora una volta la missione della ABF (Andrea Bocelli Foundation). Al suo fianco vedremo ospiti del calibro internazionale e nazionale: scopriamo i loro nomi!

Un giorno nuovo – Ospiti internazionali

Sono tanti gli ospiti di Un giorno nuovo che vedremo nelle tre splendide location che l’artista ha scelto per il suo nuovo intervento in tv. Molti di questi hanno già partecipato ad alcuni concerti del tenore in passato, come l’amico Elton John. Risale a pochi giorni fa il recente incontro fra i due artisti, grazie all’evento mondiale One World – Together at Home promosso da Lady Gaga, la principessa del Pop. Sarà presente inoltre Steven Tyler, per tutti noto come leader della famosa band hard rock Aerosmith.

Senza dimenticare il produttore e compositore di origine canadese David Foster, che ha avuto il pregio di collaborare con diversi Big del mondo musicale, da Michael Bublè a Donna Summer, da Michael Jackson a Whitney Houston e molti altri ancora. Foster e Bocelli sono legati inoltre dal brano The Prayer, che ha visto Bocelli duettare con Celine Dion nel 2007: l’uscita riguarda il film La spada magica – Alla ricerca di Camelot e il sodalizio artistico fra i due cantanti li ha premiati con il Grammy Award per la miglior collaborazione vocale pop. Continuando con gli ospiti del live di Bocelli, vedremo anche il trombettista e compositore Chris Botti, il soprano russo Aida Garifullina, gli attori Sharon Stone, Morgan Freeman, Antonio Banderas e Richard Gere.

Un giorno nuovo – Ospiti nazionali

Sono pochi i nomi che spiccano fra gli ospiti di Un giorno nuovo a livello nazionale. Fra gli artisti che interverranno nel corso della serata troveremo Serena Rossi, attrice sempre più in vista dello spettacolo italiano. Per il mondo della danza, il testimone verrà lasciato invece all’etoile immortale Carla Fracci, mentre l’universo della lirica vedrà i tre tenorini de Il Volo ancora una volta al fianco del padrone di casa.