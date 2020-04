Alessandro Roja è Daniele – La scheda – La Compagnia del Cigno

Alessandro Roja è Daniele ne La Compagnia del Cigno, anche se di sicuro sarà noto per altri lavori. L’attore infatti è diventato famoso grazie a Romanzo Criminale – La Serie, ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Anche se il suo debutto sul piccolo schermo avviene con Incantesimo di Tomaso Sherman e Alessandro Cane.

Il suo Daniele invece è lo zio di uno dei ragazzi protagonisti della fiction, Matteo. Vivrà infatti a casa sua, dopo aver lasciato Amatrice. I due hanno un rapporto intenso e riusciranno a sostenersi a vicenda: il nipote spingerà il personaggio di Alessandro Roja a maturare per quanto riguarda i rapporti sentimentali.

Alessandro Roja – Età, moglie e Instagram

Alessandro Roja è nato a Roma il 2 giugno del 1978 e ha 42 anni. Il suo debutto in tv avviene quattro anni dopo il termine della Scuola nazionale di cinema della Capitale, mentre sbarca sul grande schermo grazie al film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Fra i suoi ultimi lavori troviamo Restiamo amici di Antonello Grimaldi per il grande schermo e Mai scherzare con le stelle di Matteo Oleotto, un film destinato alla televisione e previsto per quest’anno. Sette anni fa ha sposato invece la figlia dell’allenatore Claudio Ranieri, Claudia Ranieri. La coppia appare tra l’altro sorridente nella foto che l’attore ha scelto per il suo profilo Instagram.

Alessandro Roja è Daniele – Il personaggio

Incontreremo Daniele e Alessandro Roja fin dal debutto della fiction. Matteo infatti si trasferirà a Milano nel corso della premiere e andrà a vivere con lo zio. Daniele è gay e ha una relazione da qualche tempo con un vicino di casa, che tiene però a debita distanza. Conosce bene il dolore del nipote, che dopo la perdita della madre ha degli scatti d’ira incontrollati.

Per questo cercherà di aiutarlo a sfogare il suo dolore, anche se dovrà fare i conti con un muro piuttosto alto. Anche il nipote però gli sarà in qualche modo d’aiuto: dopo aver deciso di non prendere sul serio la sua relazione, Daniele capirà che in realtà ha solo paura di fare il grande passo.