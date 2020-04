Ario Nikolaus Sgroi è Robbo – La scheda – La Compagnia del Cigno

Ario Nikolaus Sgroi è uno dei protagonisti de La Compagnia del Cigno, dove interpreta il ruolo di Robbo. Il più giovane del cast della fiction, visto che al momento delle riprese aveva solo 16 anni. Un ragazzo piuttosto schivo nella vita reale e molto riservato. Per questo è molto difficile scoprire qualcosa di più sul suo conto.

Il Robbo di Ario Nikolaus Sgroi invece è molto emotivo e a modo suo più che maturo. Anche se preferisce confinarsi spesso nella fantasia, per riuscire a superare i problemi. Nutre un particolare affetto per la sorellina Chiara, mentre sceglierà di prendere le distanze dalla madre dopo aver scoperto un suo segreto.

Ario Nikolaus Sgroi – Età, fidanzata e Instagram

Facendo un dovuto calcolo, Ario Nikolaus Sgroi è nato nel 2004 ma non si conosce la data precisa. Ha iniziato a studiare il pianoforte a soli 7 anni e si è subito reso conto che la musica avrebbe sempre fatto parte della sua vita. Nel corso dei suoi studi al Conservatorio di Milano ha approfondito anche l’oboe ed è stato reclutato proprio nell’istituto. Prima però ha partecipato a diversi Concorsi Musicali Nazionali e si è classificato secondo, mentre nel luglio del 2016 si è esibito al Festival Ebneter Kultursommer a Freiburg. Non sappiamo con certezza se sia fidanzato, ma il suo profilo Instagram ci svela che ha un rapporto speciale con una ragazza. Non è chiaro però se sia tutto finito oppure no, visto che nel post specifica che la serie di scatti rappresenta “I sei mesi più belli della mia vita“.

Ario Nikolaus Sgroi è Robbo – Il personaggio

Ario Nikolaus Sgroi è Robbo e comparirà fin dai primi istanti della fiction. Per conoscere qualcosa di più sul suo conto dovremo però attendere un po’, soprattutto il secondo appuntamento. Nel primo, Robbo scopre infatti che la madre ha un altro uomo e nel secondo ha la conferma che la donna sente ancora il suo amante. Anche se il padre, interpretato da Giorgio Pasotti, scoprirà tutto solo in un secondo momento.

Robbo sceglierà inoltre di non dire nulla agli amici per molto tempo, ma cercherà di stare vicino alla sorella. Chiara è turbata dalla possibilità di poter perdere entrambi i genitori e grazie al fratello maggiore riuscirà ad affrontare la crisi di papà e mamma con maggiore leggerezza.