Armando Incarnato pianifica la sua vendetta contro tutte le persone che, in questi mesi l’hanno accusato e deriso sia pubblicamente che in privato. Il suo silenzio stampa infatti, inizia a preoccupare i fan del cavaliere che, si aspettano da un momento la resa dei conti.

Il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato sta trascorrendo la sua quarantena al centro del gossip. Su di lui infatti, nelle ultime settimane sono emerse segnalazioni e storie Instagram molto compromettenti.

La sua ex fidanzata Jeanette alcuni giorni fa, ha caricato sul suo profilo social alcune storie che mostravano l’abitazione del cavaliere, lasciando intendere che tra i due non sia completamente tutto finito. Storie IG, che dopo qualche ora, sono state rimosse ma che ormai avevano fatto il giro del web.

Cosa sta succedendo all’interno della vita del cavaliere di Uomini e Donne?

Armando Incarnato pianifica la vendetta

La segnalazione della ex fidanzata però, non è stata l’unica arrivata in questi giorni.

Incarnato infatti, ha dovuto fare i conti con alcune persone che avrebbero hackerato i suoi social, mandando messaggi a ragazze minorenni, fino ad arrivare alla sua ex compagna con cui, Armando ha una figlia.

La quarantena di Armando Incarnato si mostra infatti molto frizzantina e piena di colpi di scena ma, come sta reagendo a tutto questo il cavaliere?

In queste settimane il cavaliere ha preferito tenere un profilo molto basso, sottolineando quanto a tempo debito ogni persona avrebbe “scontato” i suoi sbagli, lasciando i fan molto sorpresi.

Armando Incarnato pianifica così la sua vendetta contro tutte le persone che, ormai da diversi mesi, continuano a offenderlo e deriderlo dandogli della persona falsa e opportunista.

Cavaliere in silenzio fuori da Uomini e Donne

Incarnato nonostante le continue critiche, rimane ancora in silenzio, pronto a sfoggiare al momento opportuno tutte le prove, arrivando forse al punto di denunciare chi continua a gettargli fango addosso.

Per il cavaliere questo periodo di quarantena sembra esser stato davvero pesante, mostrando sul suo profilo Instagram la sofferenza per la lontananza dalla propria figlia che, ha potuto solamente vedere tramite video chiamata. Anche Armando Incarnato reagirà in modo inaspettato non appena inizierà la Fase 2 emanata dal Governo?