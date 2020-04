Chiara Pia Aurora è Sofia – La Scheda – La Compagnia del Cigno

Chiara Pia Aurora è Sofia ne La Compagnia del Cigno, la fiction di Rai 2 che verrà trasmessa in replica a partire da questa sera. L’attrice di Trani ha potuto vivere una svolta proprio grazie a questo ruolo, tanto da realizzare di volersi trasferire a Milano. Prima di iniziare le riprese, non aveva mai pensato di lasciare la città natale e adesso si è perfettamente ambientata.

Il personaggio Sofia di Chiara Pia Aurora è invece una violoncellista provetta con un passato drammatico. A causa della sua corporatura, a scuola ha subito atti di bullismo che però non hanno minato la sua autostima. Prima di rivederla in tv, scopriamo qualcosa in più sull’attrice e sulla sua Sofia.

Chiara Pia Aurora – Età, fidanzato, Instagram

Chiara Pia Aurora è sicura che il suo debutto in tv abbia rivoluzionato la sua vita sotto il profilo personale. “È stato un grande salto nell’ignoto, un salto che rifarei altre cento volte“, ha detto in questi giorni a Trani Live. Anche se il suo primo approccio alla recitazione è stato di successo, Chiara Pia non intende abbandonare la musica.

“Ricopre assolutamente un ruolo fondamentale nella mia vita. Sono arrivata fin qui e ho modificato completamente la mia vita non solo grazie alla fiction ma in primis grazie alla musica. Ho partecipato ai provini come musicista e non come attrice, poi le cose sono cambiate. Ho dovuto studiare il personaggio e mi sono rapportata per la prima volta ad una sceneggiatura e sono tutte cose stupende, diverse dal mondo della musica ma che comunque hanno dei punti in comune, come ad esempio l’emotività e l’emozionalità”.

Sul suo profilo Instagram pubblica infatti sia foto quotidiane sia esibizioni con lo strumento. “Venite a conoscere meglio me, il mio amore per la musica e i compositori che me l’hanno fatta amare: Camille Saint-Saëns e Giuseppe Verdi“, ha scritto in uno degli ultimi post. Non sappiamo invece se sia fidanzata, anche se negli scorsi mesi i fan hanno iniziato a sperare per via di una sua foto con un altro degli attori della fiction.

Chiara Pia Aurora è Sofia – Il personaggio

Chiara Pia Aurora interpreta Sofia, una violoncellista che ha alle spalle una storia di bullismo. La passione per la musica le ha permesso di superare il dolore, anche se le critiche ricevute fin da bambina la colpiscono ancora. Ha un fratello, Scheggia, da cui però si tiene a debita distanza. Rimarrà invece folgorata dall’arrivo di Matteo e inizierà a nutrire dei forti sentimenti nei confronti del ragazzo, anche se quest’ultimo si concentrerà inizialmente su un’altra delle musiciste del gruppetto.

Sofia avrà diverse prove da superare, mentre in qualche modo continua a fare da collante fra gli amici. La prima riunione dei sette giovani protagonisti avverrà infatti sul tetto della ragazza, che diventerà così la location ideale per raccontarsi e ascoltare l’altro.