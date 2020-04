Emanuele Misuraca è Domenico – La scheda – La Compagnia del Cigno

By

Emanuele Misuraca è Domenico ne La Compagnia del Cigno, la fortunata fiction di Rai 2. Un personaggio che in qualche modo segue la falsa riga della vera vita dell’attore, visto che a sua volta è un pianista che ha studiato al Conservatorio di Milano. La sua passione per la recitazione è iniziata inveec due anni fa, grazie alla sua partecipazione al film Come diventare grandi nonostante i genitori della Disney.

Il suo Domenico sarà uno dei protagonisti che avremo modo di vedere nel corso delle puntate. Un ragazzo con un grande talento e in qualche modo uno dei preferiti del Direttore d’orchestra, anche se questo non gli impedisce di subire pesanti critiche da parte sua.

Emanuele Misuraca – Età, fidanzata e Instagram

Classe 1996, l’attore di Palermo si è appassionato al mondo della musica fin da bambino e ad 11 anni ha avviato il suo percorso concertistico. Si è diplomato con lode al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che farà da cornice anche al suo ultimo lavoro in tv. Poco attivo su Instagram, Emanuele ha pubblicato in questi giorni un video con una sua esecuzione al piano de La Fille Aux Cheveux De Lin di Debussy. Della sua vita privata invece si sa molto poco e soprattutto non sappiamo se ci sia una fidanzata al suo fianco.

Emanuele Misuraca è Domenico – Il personaggio

Domenico ha solo 17 anni ed è considerato da tutti come il genio del Conservatorio. Ha un profondo legame con Matteo, il suo migliore amico, e vive da solo con il padre Vincenzo. Le loro condizioni economiche non sono rosee e per questo il giovane pianista dovrà sfruttare il negozio di un amico del padre per potersi esercitare.

Con il trascorrere dei giorni, Domenico sentirà sempre di più una forte attrazione nei confronti della compagna Barbara. Un amore che in qualche modo verrà ostacolato sia dai sogni musicali di entrambi sia dai genitori di lei.