Emma Marrone – Tutto su di lei – Età, Altezza, Fidanzato e quell’amore per i figli

Emma Marrone è una delle voci femminili più apprezzate della musica italiana. In pochi anni, è riuscita a farsi amare da tantissime persone e a conquistare con la sua genuinità. Scopriamo qualcosa su di lei e sulla sua vita privata.

Emma Marrone – Quando e Dove è Nata

Emma Marrone è nata il 25 maggio 1984 (sta quindi per compiere 36 anni) in provincia di Firenze. Durante l’infanzia, si è trasferita ad Aradeo, il paese in provincia di Lecce di cui la sua famiglia è originaria.

Altezza

Emma Marrone è alta 1,63.

Carriera

Emma Marrrone, il cui nome di battesimo è Emmanuela, ha respirato musica fin da piccola grazie al padre Rosario, bravissimo chitarrista. L’uomo, resosi conto della predisposizione e della passione della figlia maggiore, l’ha coinvolta in due suoi gruppi musicali.

La carriera della cantante salentina è iniziata qualche anno prima di Amici. Emma, infatti, ha vinto la seconda stagione dell’edizione italiana di Popstars (denominata Superstar Tour e condotta da Michelle Hunziker).

Dal 2003 – anno della partecipazione al talent sopra ricordato – bisogna fare un salto a 6 anni dopo. Nel settembre 2009, infatti, Emma Marrone entra nella scuola di Amici. La sua partecipazione al talent di Maria De Filippi è legata all’incisione di alcuni suoi brani di successo, tra i quali è possibile citare Davvero e Folle Paradiso.

Dalla vittoria ad Amici si sono aperte per lei le porte del grande successo, iniziato con l’EP Oltre e caratterizzato da tappe come la vittoria a Sanremo nel 2012 con il brano Non è l’Inferno. La cantante salentina, apprezzata per la sua voce graffiante dal timbro blues, ha pubblicato per ora 6 album di studio. L’ultimo, Fortuna, è uscito nel 2019.

Nello stesso anno, Emma ha esordito nel cinema grazie a Gabriele Muccino, che l’ha scelta per il suo Gli Anni Più Belli.

Emma Marrone è fidanzata?

Emma Marrone ha avuto diverse relazioni ufficiali. Tra queste è possibile citare il rapporto con Stefano De Martino e quello con Marco Bocci, finiti da anni. Lo scorso anno, la cantante salentina è stata al centro di un gossip relativo a una sua possibile storia con l’attore Giacomo Ferrara.

Quell’amore per i figli

Nell’autunno 2019, Emma Marrone è stata operata per la recidiva di un tumore ovarico. La cantante, che spera un giorno di diventare mamma, avrebbe deciso di ricorrere alla tecnica della vitrificazione degli ovociti, che consente di preservare nel tempo la fertilità femminile.