Federico Rossi prende in giro i propri fan mentendo sulla lontananza da Paola Di Benedetto. Un dettaglio importante infatti lascia tutto il web senza parole. Che il cantante abbia infranto la quarantena per la sua dolce metà?

Il cantante Federico Rossi di Benji e Fede, dopo aver detto addio alla sua carriera insieme a Benjamin Mascolo, ha deciso di continuare la sua strada come solista, prendendosi in questo periodo di quarantena del tempo per riflettere.

La fidanzata di Federico, nonché Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip, sembra esser tornata a casa dalla sua famiglia dopo la fine del reality, lamentandosi di avere ancora una volta il suo compagno lontano.

Un dettaglio poco trascurabile invece, ha scatenato sul web un grandissimo dubbio che, accusa la coppia di aver infranto la quarantena per stare insieme. Cosa sta realmente succedendo?

Federico Rossi prende in giro i fan

Il cantante seguito da più di un milione di follower, sembra gettarsi al centro delle polemiche del web. La causa sembrerebbe essere un presunto quadro che apparirebbe all’interno delle storie di Federico ma anche in quelle di Paola Di Bendetto, coincidenze?

L’influencer Deianira Marzano infatti, durante la giornata di oggi, ha mostrato a tutti i suoi fan, il dettaglio che sembrava essere scappato agli occhi di tutti. I social, cominciano a domandarsi se quel dettaglio, possa confermare una presunta evasione dalla quarantena da parte della coppia.

Dopo tantissimi mesi distanti, Federico e Paola, non sembrano aver retto la distanza, spingendosi a infrangere le leggi emanate dal Governo per contenere e arginare il Codiv-19.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono insieme?

La coppia nonostante i tantissimi gossip e le tantissime critiche che nelle ultime ore sta ricevendo, sembra non aver nessuna voglia di chiarire l’accaduto, lasciando ancora un alone di mistero sul dettaglio che sembra apparire in entrambe le foto.

Sia Federico Rossi che Paola Di Benedetto per ora, non hanno voluto giustificare ne tantomeno chiarire quello che sta succedendo sul web, mostrandosi sereni e continuando i loro giorni chiusi in casa.

Moltissimi follower dell’ormai ex duo, cominciano a pensare che Federico Rossi prende in giro i fan, scappando dalla sua quarantena per tornare finalmente tra le braccia della sua fidanzata. Quale sarà la verità in tutto questo gossip?