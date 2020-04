Film Stasera in Tv – La ricerca della felicità – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La ricerca della felicità. Produzione statunitense del 2006 per la regia dell’italiano Gabriele Muccino, con Will Smith e il debutto sullo schermo del suo figlio Jaden, che interpreta il figlio del protagonista principale della pellicola. Il film è ispirato alla vita reale di Chris Gardner, imprenditore milionario, che durante i primi anni ottanta visse giorni di intensa povertà, con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo crescere. Gardner appare in un cameo nella scena finale del film. Il titolo del film fa riferimento alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America. L’errore nel titolo originale (una “y” al posto della i in Happiness) è voluto e ispirato ad un graffito sui muri della scuola del bambino.

La ricerca della felicità – Trama

Chris Gardner vive nella San Francisco del 1981. È un commerciale che prova a vendere scanner per la densità ossea. Un dispositivo costoso, sul quale ha investito tutti i suoi ultimi risparmi, e che non trova il favore dei medici che lo ritengono poco utile alla causa. La sua situazione economica degenera rapidamente, e la moglie, stanca della precarietà e dell’animo da sognatore del marito, lo lascia. Chris si ritrova con un figlio a carico – che crede ciecamente in lui – ma senza auto, e presto senza casa. L’unica speranza è un corso semestrale presso un’azienda che forma e assume broker: anche quella strada, però, è durissima…

La ricerca della felicità – Trailer Video

La ricerca della felicità – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Pursuit of happyness

Genere: Drammatico

Durata: 1h 55m

Anno: 2006

Paese: USA

Regia: Gabriele Muccino

Cast: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, Chandler Bolt, Domenic Bove

La ricerca della felicità – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset Iris, (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 29 Aprile 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.