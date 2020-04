Fotinì Peluso è Barbara – La scheda – La Compagnia del Cigno

Fotinì Peluso è Barbara ne La Compagnia del Cigno e nonostante la sua giovane età, è già uno dei volti più richiesti nella tv italiana. L’attrice infatti ha esordito già quattro anni fa sul piccolo schermo e nel 2018 è sbarcata persino al cinema con Il regno di Francesco Fanuele. Nonostante una carriera promettente nella recitazione, studia Economia all’Università.

Il personaggio di Barbara di Fotinì Peluso è invece una ragazza dal grande talento e molto riservata. Frequenta il Liceo Classico e il Conservatorio, ma presto verrà messa di fronte ad una scelta. Sarà inoltre il primo incontro di Matteo, il nuovo arrivato, che si invaghirà perdutamente di lei.

Fotinì Peluso – Età, fidanzato e Instagram

Fotinì Peluso ha solo 20 anni e le sue origini sono greche, grazie alla madre, e italiane, per via del padre. La sua collaborazione con la Rai prevede invece un’intensa partecipazione a Romanzo famigliare dell’anno scorso, dove ricopre il ruolo di una musicista. “In realtà l’unico strumento che abbia mai studiato è il pianoforte“, ha confessato a Sorrisi, “Ho iniziato da piccola: ero una bimba iperattiva e facevo disperare le maestre, così mamma ha cercato un’attività che mi piacesse e richiedesse concentrazione“.

Il suo primo provino è stato invece durante gli anni del liceo per il film Il bacio, ma è stata scartata. Ivan Cotroneo già all’epoca però le aveva suggerito di continuare con i casting e così Fotinì ha ottenuto il suo primo ingaggio in poco tempo. Sappiamo inoltre che ha un fidanzato francese (per metà) e che avrebbe voluto trasferirsi in Francia per un progetto Erasmus di sei mesi. Grazie al suo profilo Instagram scopriamo invece che in questi giorni Fotinì si è lasciata un po’ andare ai ricordi.

Fotinì Peluso è Barbara – Il personaggio

Barbara è intelligente e ricca e cerca di tenere i piedi in due staffe, almeno per quanto riguarda gli studi. Marioni però la metterà presto alle strette: se vuole continuare a suonare, dovrà abbandonare il Liceo Classico e impegnarsi di più in Conservatorio. Suona il pianoforte e il fagotto ed è innamorata di Domenico, anche se non glielo ha mai detto.

Il personaggio di Fotinì Peluso conquisterà però il cuore di Matteo: il sorriso di Barbara catturerà lo sguardo del ragazzo fin dal primo istante e gli ruberà il cuore. Anche se la ragazza ha occhi solo per Domenico, per il quale lotterà con tutte le sue forze. Soprattutto quando i genitori si dimostreranno ostili nei suoi confronti per via delle origini umili.