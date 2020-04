Frasi del buongiorno – Le migliori di mercoledì – 29 Aprile

Frasi del buongiorno. Inviare a qualcuno il Buongiorno è un pensiero senza dubbio molto gentile, permette di evidenziare un’attenzione particolare. Chi riceve il messaggio e senza dubbio molto felice di poter iniziare la giornata con un buon augurio. Potrebbe sembrare una semplice frase ma in realtà è molto di più: l’attenzione che quella persona ti ha rivolto affinché tu possa iniziare nel migliore dei modi la tua giornata.

Frasi del buongiorno – Mercoledì – 29 aprile

• Una relazione sentimentale è sempre basata su responsabilità e aspettative. Le relazioni professionali sono basati su guadagni e perdite. Ma l’amicizia è passata solo sul sorriso e basta. Buongiorno caro amico mio

• Ho chiesto al sole di sorgere un po’ prima, perché avevo voglia di trascorrere qualche minuto in compagnia degli amici veri proprio come te Buongiorno

• Se pensassi che i soldi siano la vera ricchezza, scoprirai presto che con essi non posso comprare il mio amore e la mia amicizia. Per questo io non corro dietro ai miei soldi ma ti auguro un giorno di incontrare un amico prezioso come il mio Buongiorno

• Che ogni giorno possa per te splendere un nuovo sole virgola che ogni risveglio sia per te l’inizio di una giornata migliore.

• Buongiorno, non tutte le giornate possono essere buone ma puoi sempre trovare il buono che c’è in ciascuna giornata, nella possibilità di vivere. Buongiorno

• Non lasciamo che il tempo passi e porti via come sé niente fosse tutto quello che è stato costruito, raccogli in questo giorno i tuoi ricordi più belli e vivili insieme a me Buongiorno