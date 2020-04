Gemma Galgani sente le voci | Anticipazioni Uomini e Donne 29 Aprile

Gemma Galgani sente le voci dei cavalieri misteriosi che ormai da diverse settimane continuano a corteggiarla tramite chat. Quale sarà la sua reazione?

Nella puntata che andrà in onda oggi di Uomini e Donne, vedremo nuovamente una Gemma Galgani molto emozionata per quello che sta per succedere.

Sono ormai diverse settimane che la dama continua a scriversi continuamente con ben quattro cavalieri “misteriosi” convinti di poterla corteggiare fino al giorno in cui, in studio ci sarà il lieto incontro.

Le tantissime dediche romantiche e i racconti sensuali che uno dei suoi cavalieri le ha dedicato negli ultimi giorni, hanno portato Gemma Galgani a vivere momenti della sua vita emozionanti e pieni d’amore. Cosa succederà durante la puntata di oggi?

Gemma Galgani sente le voci

La dama protagonista del nuovo format si mostra pronta a tutto pur di trovare nei corteggiatori la sua anima gemella. Anche lei infatti, corteggia e ammalia i cavalieri nascosti dietro un pc con balletti sensuali cercando di dar il meglio di se.

La bella notizia però, arriverà finalmente durante la puntata di oggi dove, uno dei cavalieri si mostrerà pronto a farle ascoltare la sua voce. Questo per Gemma Galgani sarà infatti un momento importantissimo, riuscendo così a dare una voce alle tantissime conversazioni con lui scambiate. Il cavaliere soddisferà le sue aspettative?

Dama emozionata a Uomini e Donne

Gemma Galgani sente finalmente le voci scoprendo che si tratta solamente di uno dei cavalieri che, nelle ultime settimane l’ha corteggiata senza sosta, mostrandosi visibilmente emozionata.

La dama chiederà così a Maria De Filippi di avere qualche momento per riflettere prima di fare quello che per lei è “un grandissimo passo in avanti”. Gemma Galgani infatti, non sta più nella pelle ma rimane comunque con la paura che, i cavalieri nascosti dietro le parole siano in realtà persone che la stanno solamente illudendo.

Per Gemma Galgani si avvicina sempre di più il momento della resi dei conti, dove dovrà scegliere quale cavaliere ha preferito e le ha fatto battere il cuore. Così da poterlo conoscere una volta terminata l’emergenza Codiv-19 all’interno dello studio di Uomini e Donne.