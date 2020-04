Gigi Hadid – Tutto su di lei – Età, altezza, fidanzato – E’ incinta? – VIDEO

Gigi Hadid è incinta – E’ la notizia delle ultime ore e proprio per questo vogliamo dedicare un articolo alla supermodella statunitense che fa impazzire il mondo interno con le sue fotografie.

Gigi Hadid è nata il 23 Aprile 1995 a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti. Oggi ha 25 anni ed è alta 1,79 m. Il suo peso si aggira intorno ai 50 kg mentre le misure sono 86-65-88. Ha quattro fratelli: Bella, Anwar, Alana e Marielle.

In poco tempo è diventata una delle modelle più apprezzate sulla passerella. Ha sfilato per grandi nomi come Versace e Chanel ed in più è stata scelta per far parte della schiera degli angeli di Victoria’s Secret.

Zayn Malik – Fidanzato di Gigi Hadid

Zayn Malik è il fidanzato di Gigi Hadid. E’ un cantante britannico che ha fatto parte degli One Direction fino al 2015. Da quel momento ha intrapreso una carriera da solista. E’ nato il 12 Gennaio 1993 a Bradford, nel Regno Unito. Oggi ha 27 anni ed è alto 1,75m.

Gigi Hadid – Incinta

Le notizie delle ultime ore stanno confermando questa indiscrezione. Infatti Gigi Hadid è incinta. Sembra che sia già arrivata al quarto mese e che per Settembre lei e Zayn potranno diventare genitori. Non si sa ancora se nascerà un bambino o una bambina.