La Compagnia del Cigno – Primi episodi e Cast – Come rivederla in replica

La Compagnia del Cigno ha fatto il suo debutto su Rai 1 ormai un anno fa, ma i fan saranno felici di sapere che da oggi, 29 aprile 2020, sarà possibile rivedere gli episodi in tv. La fiction guidata da Alessio Boni è uno dei contenuti che Mamma Rai ha deciso di sfruttare per il suo palinsesto primaverile, forte degli ascolti maturati durante l’esordio.

Sette ragazzi iscritti al Conseratorio Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida di un burbero direttore d’orchestra: il cuore della trama ci parla di una generazione giovane che dovrà fare i conti con regole e disciplina. Gli episodi de La Compagnia del Cigno sono in tutto sei, divisi in dodici puntate. Ogni serata infatti comprenderà un doppio appuntamento, che ci rivelerà vita, amori e traumi di tutti i protagonisti.

La Compagnia del Cigno – Primi episodi – Trama

I fan sono emozionati: gli episodi de La Compagnia del Cigno hanno già fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Lo dimostrano gli ascolti registrati durante il debutto di ogni puntata, con una media di circa il 23% di share per ciascun appuntamento. Per fortuna non dobbiamo attendere la messa in onda per scoprire che cosa succederà: ecco in breve la trama della prima puntata della fiction italiana.

Episodio 1, L’arrivo di Matteo – Il Conservatorio ha un nuovo allievo, Matteo. Si tratta di un violinista dal grande talento che il Maestro Marioni deciderà di avere nella sua classe. Il giovane artista però nasconde nel suo animo un profondo trauma: la madre Valeria ha perso la vita durante il terremoto nella loro Amatrice e lui si sente in colpa per quanto accaduto. Conoscerà però i ragazzi, con cui farà presto amicizia, e avrà un immediato colpo di fulmine per Barbara. Robbo e la sorellina Chiara invece sorprenderanno la madre a baciare un altro uomo in autobus.

Episodio 2, Nascita della Compagnia – Marioni impone ai ragazzi di aiutare Matteo a recuperare quanto fatto nel corso dei mesi in classe e li minaccia di escluderli tutti dal concerto, se non riusciranno nel compito. Robbo invece sfrutta la sua capacità di estraniarsi in un mondo di fantasia per allontanare Chiara dai problemi familiari. Nel frattempo, Barbara sembra essersi innamorata di Domenico, il pianista più abile del Conservatorio.

La Compagnia del Cigno – Il cast

Alessio Boni si conferma uno dei volti più ambiti per il piccolo schermo italiano. In questo nuovo lavoro lo troveremo nei panni del Maestro Luca Marioni, un uomo aggressivo nei confronti dei suoi stessi allievi. La moglie è invece Irene, interpretata da Anna Valle e a sua volta un ex insegnante di pianoforte. Il cast de La Compagnia del Cigno prevede anche diversi volti nuovi e giovanissimi:

Leonardo Mazzarotto è Matteo Mercanti, il violinista che vive con lo zio Daniele

è Matteo Mercanti, il violinista che vive con lo zio Daniele Fotinì Peluso è Barbara, una ragazza intelligente che suona pianoforte e fagotto e che è innamorata del compagno Domenico

è Barbara, una ragazza intelligente che suona pianoforte e fagotto e che è innamorata del compagno Domenico Emanuele Misuraca è Domenico, abile pianista e migliore amico di Matteo. Non possiede un pianoforte, ma troverà il modo per esercitarsi

è Domenico, abile pianista e migliore amico di Matteo. Non possiede un pianoforte, ma troverà il modo per esercitarsi Hildegard De Stefano è Sara, una ragazza ipovedente che suona il violino e che perderà la testa per Rosario

è Sara, una ragazza ipovedente che suona il violino e che perderà la testa per Rosario Chiara Pia Aurora è Sofia, artista del violoncello che vive con la madre e il fratello e che si innamorerà all’istante di Matteo

è Sofia, artista del violoncello che vive con la madre e il fratello e che si innamorerà all’istante di Matteo Ario Nikolaus Sgroi è Robbo, ovvero Roberto. Vive con la sorella minore Chiara e i genitori, in via di separazione. Suona il pianoforte e l’oboe e ha la capacità di inventarsi mondi fantastici per isolarsi dalla realtà

è Robbo, ovvero Roberto. Vive con la sorella minore Chiara e i genitori, in via di separazione. Suona il pianoforte e l’oboe e ha la capacità di inventarsi mondi fantastici per isolarsi dalla realtà Francesco Tozzi è Rosario, figlio di una tossicodipendente che gli assistenti sociali hanno assegnato a una coppia di Milano. Suona la batteria e le percussioni

Al cast principale si uniscono inoltre diversi personaggi secondari, anche se in molti casi gli attori sono più che noti. Stefano Dionisi sarà infatti Antonio Mercanti, il padre di Matteo, mentre Carlotta Natoli interpreta Vittoria, la madre di Barbara. In ruolo ricorrente troveremo Giorgio Pasotti nei panni di Luigi, il padre di Robbo e Chiara; Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di Valeria, la madre scomparsa di Matteo; Marco Bocci con il volto di Ruggero Fiore, un direttore d’orchestra piuttosto eccentrico e Michele Bravi per il personaggio di Giacomo. Come avremo modo di vedere, quest’ultimo sarà uno dei pallini fissi di Marioni.

La Compagnia del Cigno – Come rivedere le puntate in replica

La Compagnia del Cigno è in tv a partire da questa sera, ma gli ammiratori non dovranno attendere così tanto per poter assistere alla replica delle puntate. Gli utenti possono infatti accedere al portale gratuito di Raiplay e alla sezione dedicata alla fiction, dove sono raccolti i video di tutti gli episodi de La Compagnia del Cigno. Per poter accedere ai contenuti, è sufficiente registrarsi con i propri dati oppure con il profilo Facebook.