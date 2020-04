Leonardo Greco non dimentica il dolore e la paura provata per combattere il Coronavirus che per diversi mesi, è stato il protagonista indiscusso della sua vita. Il terrore per la sua famiglia dovuto alla nuova Fase 2 del Governo, lo spinge a lanciare un messaggio disperato.

Greco uno degli ex tronisti più amati di Uomini e Donne, ha da poco vinto la sua guerra contro il Codiv-19 dopo lunghe settimane di tormento e sofferenza.

L’ex tronista infatti, ha dovuto affrontare giorni particolarmente difficili, guarito e tornato a casa solamente poche settimane fa, riuscendo nuovamente a vivere insieme alla sua famiglia anche se in quarantena.

Leonardo Greco non dimentica

Il 4 Maggio per l’Italia, inizierà la tanto attesa Fase 2 emanata dal Governo che prevede la riapertura di alcuni esercizi e la possibilità di poter fare visita ai propri cari.

Questo però, ha spaventato Leonardo Greco che non dimentica i momenti dolorosi vissuti in ospedale a causa del Codiv-19 e cerca in tutti i modi di far capire alla gente, quanto sia importante fare attenzione sia per la propria vita che per quella delle persone a cui si tiene.

Un messaggio il suo che ha cercato in tutti i modi di sensibilizzare i suoi follower attraverso il profilo Instagram. Le sue parole infatti, sono state a detta del web commoventi e piene di significato, lasciato tutti sorpresi. Quali sono state le sue parole?

Ex tronista ha paura per la sua famiglia

Leonardo Greco teme per la salute delle persona a cui vuole bene e lancia un messaggio disperato sul suo profilo Instagram: “Vero bisogna tornare a vivere, bisogna tornare a lavorare, bisogna tornare a reagire ad alzarci, bisogna tornare a guadagnare soldi! Ma prima di tutto questo, bisogna non dimenticare di come questo virus ha cambiato il mondo. Lo sta continuando a fare, di come questo virus si è portato via amici, parenti, mogli e mariti. Sono 50 giorni che siamo chiusi in casa ma non perché c’è qualcuno che si diverte a metterci in ginocchio, non perché c’è qualcuno che ci guadagna bloccando l’economia, siamo chiusi in casa per tutelare la nostra salute e il nostro futuro”.

Le sue parole infatti terminano con un messaggio di amore verso la sua famiglia e verso il prossimo: “Quando sento gente che dice “Basta riapriamo! dobbiamo tornare a vivere a lavorare“ io non riesco a non pensare a quello che ho passato sapendo che il virus c’è! È ancora tra noi! Io non riesco a dimenticare cosa mi ha fatto e come mi ha ridotto!!

Ho perso un’attività, ho perso una stabilità economica ma non sono disposto a perdere un famigliare. Non sono disposto a perdere un’amico o una persona che amo, non sono più disposto a stare sdraiato in un cazzo di letto con l’ossigeno che va giorno e notte come in questa foto! Quindi vi chiedo solo di riflettere nonostante le grosse difficoltà che tutti stiamo vivendo! Non parlate con leggerezza e carichi di odio credendo che qualcuno ci stia tenendo a casa solo per il gusto di farlo! Il 4 maggio abbiate la coscienza nel sapervi comportare sia per voi stessi che per gli altri. I soldi vanno e vengono… la vita no”.