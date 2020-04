Oroscopo di Branko oggi 29 aprile: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

By

Il cielo nascoste attraverso le sue stelle quello che sta per accedere secondo il tuo segno zodiacale.

Questo ti permette di scoprire amore, lavoro e fortuna attraverso l’oroscopo di Branko

Indicazioni dettagliate su ciò che hanno in serbo per te le stelle in questa giornata

Branko Sagittario

La concentrazione che avrete oggi sul lavoro sarà veramente molto importante. Vi permetterà di ottenere numerosi risultati in pochissimo tempo. Era proprio quello che vi stavate aspettando dal vostro impegno e vedrete che presto, tutto andrà secondo i piani programmati. Le questioni sentimentali lasciano piuttosto a desiderare e voi di questo ne siete insoddisfatti, ma non tutto si può risolvere nello stesso momento.

Branko Capricorno

Quello che oggi conta per voi e soprattutto l’amore, avete voglia di trascorrere piacevoli rilassanti momenti in compagnia del vostro partner. Allora potete pensare di gestire e dedicare un particolare momento della giornata alla coppia. E’ da molto tempo che speravate che tutto questo potesse accadere, oggi ne avevi avuto la possibilità. Il lavoro è stato lasciato da parte ma presto dovrei riprenderlo per portare a termine quello che avete iniziato.

Branko Acquario

Avete bisogno di pensare perché ci sono tante questioni rimaste irrisolte sia dal punto lavorativo che da un punto di vista sentimentale. Mercurio sarà dalla vostra parte, questo vi aiuterà sicuramente a schiarirvi le idee. Cercare di essere molto più logici e razionali lasciando da parte il sentimentalismo che, in alcune situazioni, non può fare affatto bene.

Branko Pesci

Il malumore dei giorni precedenti ha lasciato lo spazio a nuove attività che vi vedono seriamente impegnati per portare avanti un lavoro importante. Gli affari che dovete concludere nei prossimi giorni hanno una certa rilevanza per voi, ecco allora che mettete tutto il vostro impegno affinché le cose possano evolversi sotto un aspetto positivo