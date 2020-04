Oroscopo di Paolo Fox oggi 29 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox è pronto a svelare quello che sta accadere nella giornata di oggi 29 aprile 2020.

Amore denaro e salute saranno rivelati per il tuo segno zodiacale dalle stelle. Piccole indicazioni su quello che si leggere attraverso gli astri.

Scopri quello che potrà accadere leggendo tutte le informazioni nell’oroscopo di Paolo Fox.

Paolo Fox Leone

In questa giornata prenderete coscienza del fatto che è meglio dedicarsi al lavoro che all’amore. Vi siete resi conto che il lavoro con il giusto impegno, porta a delle soddisfazioni, l’amore anche no. Ecco allora che seppur avete molta energia impiegatela nel miglior modo produttivo che ritenete opportuno. Vedrete che presto scoprirete di nuovo la pace nel vostro cuore.

Paolo Fox Vergine

Siete molto presi dai vostri affari tanto da non avere tempo da dedicare a nessuno. A reclamarvi sono la famiglia ma anche il partner. Per momento non potrete davvero prestare attenzione a nessuno e i progetti in essere devono essere portati avanti. Presto arriveranno piacevoli momenti da dedicare al relax.

Paolo Fox Bilancia

Vi sentite seriamente coinvolti in una situazione sentimentale ma probabilmente non è tutto corrisposto. Dovete cercate di trovare un punto di equilibrio per avere dei buoni risultati. Sarà necessario dedicarvi in modo serio al lavoro per ottenere in breve tempo quello che vi state aspettando. Le attenzioni verso il partner ci sono ma c’ altro che non va: una buona comunicazione è alla base di tutto.

Paolo Fox Scorpione

Giornata irritante che vi porterà ad essere molto infastiditi da alcuni atteggiamenti. Cercate di soprassedere e riuscirete ad andare avanti. Vedrete luce dove gli altri intuiscono solo buio. Ecco allora che bisogna muoversi sulle proprie idee cercando di trovare delle alternative per avere sempre un piano di riserva. Andate oltre ogni considerazione superficiale e affidatevi a chi può darvi delle riposte concrete.