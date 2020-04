Oroscopo Maggio 2020 – Acquario Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno dell’Acquario l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Acquario

Si prospetta per voi un maggio molto interessante, avete imparato ad essere più sereni e questo vi fa sentire rilassati. Riuscite a capire il valore che le cose semplici hanno. Apprezzate ogni cosa che vi sta per accadere cercando di guardare sempre il lato positivo.

Non lasciate che nessuno possa frenare la vostra voglia di andare avanti per raggiungere nuovi traguardi. Ci sarà chi tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote ma sarete abbastanza saggi da evitare problemi. Sul lavoro le cose potrebbero avere qualche intoppo dovuto a delle scadenze che sono state rimandate.

Grazie alla vostra dose di energia ricucirete a recuperare il tutto. Ritroverete la voglia di vivere il vostro amore e di farlo con la giusta serenità. I mesi difficili sono passati ora potete progettare il vostro futuro.

Oroscopo Branko Maggio – Acquario

In questo mese cari Acquario avete bisogno di rigenerarvi, sentirvi rinnovati. Avete vissuto momenti particolarmente stressanti ed è arrivata l ‘ora di cambiare. Avvertite la necessità di sentirvi al posto giusto nel momento giusto.

Potrete così prendere decisioni serie che riguardano anche il vostro futuro. Non datevi limitazioni altrimenti rischiate di non ottenere quello che desiderate. In ogni caso ci saranno delle belle soprese per voi. Fate in modo che la vostra voglia di vivere possa contraddistinguervi.

In amore inizierete a pensare al futuro ma ci saranno fastidiosi litigi. Adesso è il momento di capire sono desiderate fare e come vorreste farlo. Non dovete assolutamente progettare da soli, la coppia ha bisogno di sinergia. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e sarete certi che, le sensazioni sapranno condurvi dove altri non potrebbero mai portarvi.