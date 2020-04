Oroscopo Maggio 2020 – Bilancia Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno della Bilancia l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Bilancia

Dovete cercare di sfruttare al meglio questo mese. Avete bisogno di avere maggiore concretezza e questo ve lo può sicuramente garantire. Avete modo di mettere in cantiere diversi progetti ma ricordatevi che dovranno essere anche seguiti.

Cercate di andare avanti per la vostra strada in maniera tale da ottenere quanto più possibile prima dell’arrivo dell’estate. Cercate di intervenire nel vostro rapporto che è mediamente stabile e ha bisogno di un passo in avanti.

Dovete consolidare alcune cose come la possibilità di fare progetti per il futuro. I single non saranno favoriti e quindi per il momento meglio non intraprendere nessuna storia. Alcuni di voi potrebbero essere bloccati in una storia che non procede quindi sarebbe il caso di trovare una soluzione in tempi brevi.

Oroscopo Branko Maggio – Bilancia

Vi sentite fortemente rasserenati in questo mese e la sensazione è quella giusta. Con questa predisposizione potete cercare di trovare delle soluzioni interessanti per la vostra svolta lavorativa. Ci sono opportunità diverse che vi consentiranno di dare libero sfogo alla vostra creatività. Non lasciate passare del tempo e finché potete approfittate.

Il momento è uno dei migliori e dovete approfittarne. In amore la situazione procede se vi impegnerete altrimenti rischiate di perdere i sacrifici fatti finora. Avete bisogno di rassicurazioni ma sembra che il partner non sia disposto a darvele. Non dovete certo assecondare il desiderio di nessuno se appare essere per voi non condivisibile.

Se siete single potreste avere il desiderio di trovare l’anima gemella ma non è questo il momento. Rimandate e vedrete che avrete certamente più fortuna per una storia di lunga durata. I rapporti devono essere coltivati quindi dovete avere anche voi una buona predisposizione.