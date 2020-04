Oroscopo Maggio 2020 – Cancro Paolo Fox e Branko

By

Ecco per voi nati sotto il segno del Cancro l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Cancro

Inizierete questo mede piuttosto pensierosi, alcune cose non sono state ancora risolvete e non vede l ‘ora che tutto questo finisca. Volete agire e fare le cose secondo quanto vi viene dettato dal cuore. È molto difficile lasciarsi guidare solo dall’istinto. Valutate ogni circostanza e vedrete che riuscirete bene a venirne fuori.

Potrebbe accadere che in molte situazioni, non riuscirete ad ottenere i risultati sperati ma sarete soddisfatti di averci provato. In questo modo vi sentirete gratificati dello sforzo sostenuto. I piccoli problemi non mancano e sono all’ordine del giorno. Dovete cercare di essere professionali e costanti perché i progetti sono davvero molti.

Se state cercando una solida relazione sentimentale cercare di capire le intenzioni del partner. Potrebbe non essere del tutto concorde con voi e quindi prendere presto un’altra direzione. Vedrete che le cose possono essere risolte ma ci vuole impegno da parte di entrambi. Provate ad essere più leggeri e a sorvolare qualcosa perché tutto passa.

Oroscopo Branko Maggio – Cancro

Avete bisogno di prendervi una pausa in questo mese di maggio, dopo aver faticato molto. Siete alla ricerca di una vostra dimensione molto diversa da quella vissuta finora. Cercate di essere certi di voler desiderare questo cambiamento.

Sapete che le critiche non mancheranno quindi siate pronti. Potreste concedervi qualche piccola distrazione in modo tale da distogliere l ‘attenzione dai problemi principali. L’amore vi tormenta perché vorreste cercare di avere un rapporto sentimentale sicuro per cercare di guardare al futuro.

Non amate le storie che arrivano e vanno via, volete qualcosa di più. E allora impegnatevi perché avete dalla vostra il favore delle stelle perché tutto ciò possa accadere.