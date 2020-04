Oroscopo Maggio 2020 – Capricorno Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno del Capricorno l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Capricorno

In questo mese avvertite la particolare esigenza, tipica del vostro segno, di rifugiarvi nella solitudine. Questo vi serve per elaborare dei momenti del tutto personali per dare le risposte a domande irrisolte.

State ancora pensando a cosa fare in questo mese perché le idee sono piuttosto confuse. Il lavoro non procede come vorreste anche se sta andando bene. Voi siete talmente ambiziosi che avete bisogno di avere un risultato sempre eccellente. Per molti di voi ci saranno nuovi scenari e quindi dovrete adattarsi a situaizoni diverse.

In amore avete raggiunto un buon rapporto e questo vi consentirà di godere di un rapporto appagante fino alla fine dell’estate. Non pensate che sia sempre colpa del destino se qualcosa non dovesse andare potrebbe essere anche un vostro problema.

Oroscopo Branko Maggio – Capricorno

Vi sono accadute molte cose negli ultimi mesi ora è il momento di gestire le situaizoni più difficili. Ritagliatevi degli spazi per voi che vi daranno la possibilità di sentirvi più energici. Iniziate a fare senza aspettarvi che siano gli altri a tendervi a mano.

Vi state facendo strada solo contando sulle vostre capacità. In amore avete deciso di prendere in mano la situazione e iniziare a gestirla diversamente. Ci sono tante incertezze che vorreste risolvere. Non siete sempre pronti a mostrare i vostri sentimenti e potreste non vedere la dimostrazione d’amore neppure dal partner.

Voi siete fatti in questo modo ma non potete pretendere che lo siano anche gli altri. Lasciate a ciascuno la libertà di decidere e di prendere le proprie decisioni. Quando voi vi renderete conto di essere davvero innamorati lascerete cadere le vostre difese.