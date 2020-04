Oroscopo Maggio 2020 – Gemelli Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno dei Gemelli l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Gemelli

Cari amici dei Gemelli avete trascorso dei mesi davvero difficili e ora finalmente potete godervi un momento di pace. Qualcosa sembrava essersi bloccato ora la strada è spianata, anche se procederete ad un ritmo rallentato, ci saranno situazioni inaspettate che vi metteranno alla prova.

Questo sarà molto importante anche per voi per capire quale strategia dover usare. In campo professionale siete abbastanza preparati nel cercare di ottimizzare il tempo e raggiungere ragguardevoli risultati. Avete imparato a non dare nulla per scontato.

Imparate, in questo mese di maggio, a conoscervi meglio per avere delle risposte su dei problemi che non trovano soluzione. In amore vi sentirete piuttosto costretti. Il partner cercherà di fare chiarezza su alcune questioni rimaste irrisolte. A voi converrà assecondare e dare sempre le migliori risposte che si aspetta per evitare di iniziare una lunga polemica

Oroscopo Branko Maggio – Gemelli

In questo mese per voi le difficoltà che incontrerete saranno decisamente minori. Dovete solo capire cosa realmente volete fare e dove siete intenzionati a direzionare il vostro impegno.

È necessario affrettarsi perché il tempo stringe e voi dovere cercare di portare a termine alcuni lavori importanti. Siete rimasti delusi da qualche collega che non si è rivelato essere poi così disponibile con voi. Ecco allora che in questo mese farete nuovi incontri, siate prudenti.

In amore cercate di tenere i piedi ben saldi a terra perché non sempre è tutto una favola. Cercate di trovare un buon equilibrio in modo realistico. I problemi che ci sono stati il partner non gli ha ancora dimenticati. Questo vuol dire che la discussione sarà comunque e sempre dietro l’angolo.