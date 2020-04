Oroscopo Maggio 2020 – Leone Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno del Leone l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Leone

Avete provato ad arrendervi in queste settimane passate perché lo sforzo lavorativo è stato davvero intenso, ma ce l’avete fatta a proseguire senza indugio. State credendo molto nei nuovi progetti e sapete che solo con un impegno costante, dedizione e passione le cose possono prendere la strada giusta.

Se da poco avete conosciuto una persona sapete che c’è qualcosa che vi spinge a conoscerla meglio. Ne siete attratti e volete cercare di capire meglio. sapete solo che vi dà l’energia giusta per non arrendervi, le gratificazioni sono arrivate e avete un livello di voi stesso più alto.

Questo vi consente di fare progetti diversi. Se invece cercate lavoro vedrete, che in questo mese lo troverete sicuro. L‘amore per voi ora può anche mettersi in attesa perché sarete abbastanza concentrati su altro.

Oroscopo Branko Maggio – Leone

Cari amici del Leone la vostra grinta e la vostra tenacia si sta rivelando in questi mesi e continuerete a combattere. Avete fissato dei chiari obiettivi e volete raggiungerli a tutti i costi. È importante non dimenticarsi mai del sacrificio che avete fatto per arrivare dove siete.

Oggi il lavoro vi soddisfa e vi dà gratificazioni ma attenzione perché l’amore lo avete messo da parte e lì resterà anche per questo mese. Vi siete accorti che le vostre energie è meglio investirle in qualcosa che vi da soddisfazione.

Per il momento non sentite più l’esigenza di vivere una relazione a stretto contatto quindi volete prendervi il vostro spazio. Seguite quello che il cuore vi guida a fare e non avrete alcun tipo di problema. Il mese sarà gratificante e brillante per la vostra carriera professionale.