Oroscopo Maggio 2020 – Pesci Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno dei Pesci l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Pesci

Avete scelto di mettervi alla prova, ora vi aspetta un mese molto intenso dove dovrete cercare di trovare la strategia giusta. Ci saranno sfide da affrontare che non avete mai previsto. Ecco un buon modo per mettervi alla prova e per darvi coraggio.

Sarete circondati da persone care che vi vogliono molto bene e che son pronte a sostenervi. Cercate di non perdere di vista il vostro obiettivo altrimenti rischiate di non raggiungerlo. In amore la vostra relazione andrà molto bene ma dovrete fare i conti con alcune domande del partner.

Il passato potrebbe dare qualche sospetto e allora cercate le giuste rassicurazioni. Avete bisogno di trovare le risposte migliori per evitare dei litigi. Siate lucidi ed attenti a quello che volete comunicare così che tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Branko Maggio – Pesci

È un mese per voi davvero da ricordare. Vedrete che sarete messi dinanzi a diverse prove e gl’imprevisti non mancheranno. Quello che renderà unico questo mese sarà il vostro coraggio e la vostra determinazione nel non lasciarvi abbattere da niente. Ci vuole tempo per scoprire risorse nascoste in voi.

Avete voglia di dimostrare tutto quello che sapete fare e non dovete arrendervi, restate saldi e soprattutto non fatevi confondere le idee da nessuno. In amore non tutto potrebbe andar bene: se si è in coppia qualche piccolo litigio potrebbe complicare la vita sentimentale.

Se invece fossi single, potresti avere voglia di fare conoscenze ma non saranno queste che ti porteranno ad una nuova storia d’amore. Sotto quest’aspetto non devi avere fretta e cercare di pazientare altrimenti si rischia id perdere anche quello che già si era ottenuto.