Oroscopo Maggio 2020 – Scorpione Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno dello Scorpione l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Scorpione

In questo mese di maggio dovete cercare di sfruttare al meglio tutte le opportunità che vi saranno proposte. Avete certamente bisogno di staccare la spina e lasciare che le cose possano prendere il loro corso.

Avete accanto persone che tengono in modo particolare a voi e questo vi consentirà di non sentirvi soli, infatti, potreste attraversare momento molto difficili e non mancherà chi vi potrà dare un conforto. Se lavorate in ufficio cercate di ovviare ai litigi con i colleghi che potrebbero creare solo ulteriori problemi.

In amore le cose certamente non stanno procedendo bene perché ciascuno di voi ha bisogno dei suoi spazi. Datevi tempo e non siate ostinati perché non riuscirete comunque a risolvere nulla.

Oroscopo Branko Maggio – Scorpione

In questo mese sarete alla ricerca di qualcosa di nuovo. Avrete voglia di provare nuove soluzioni lavorative che potrebbero rendervi meno stressante la giornata. Evitate di mettervi per lungo tempo a lavorare a progetti importanti perché, entro questo mese non avranno risoluzione. Dedicatevi a questioni più pratiche.

Cercate di valorizzare gli aspetti postivi che riguardano la vostra professione e senza dubbio riuscirete ad avere successi migliori. Vi stare prendendo troppo sul serio quindi è importante trovare la giusta misura. In amore sentite il desiderio di affidarvi al partner ma sembrerebbe non accadere.

Cercate di dedicarvi alle cose che potrebbero far crescere il vostro rapporto. Voi vi sentite davvero innamorati e vorreste un amore così profondo corrisposto. Verificate prima quanto il vostro rapporto appare essere davvero solido e poi magari avanzate delle proposte. Avete una visione molto romantica dell’amore e sperate di non dovervi svegliare da questo sogno.