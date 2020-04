Oroscopo Maggio 2020 – Toro – Paolo Fox e Branko

Ecco per voi nati sotto il segno del Toro l’oroscopo di maggio 2020 di Paolo Fox e Branko. Amore, lavoro e fortuna vi saranno svelati dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox Maggio – Toro

Il vostro atteggiamento perentorio, a volte anche presuntuoso, non conosce vie di mezzo. Sembra quasi che sia restato qualcosa in voi d’infantile che vi evita di potervi mettere in una condizione diversa. Tutto questo, nel mese di maggio avrà un’influenza negativa.

E anche se il cielo dà buoni segnali, il vostro atteggiamento merita di essere rivisto. Non potete proseguire il vostro cammino pensando che tutto deve essere solo come dite voi. Se in questi mesi precedenti avete sofferto per delle problematiche lavorative, vedrete che nel mese di maggio le cose si evolveranno in meglio.

Ovviamente cercate di moderare le vostre risposte ai colleghi così da avere anche un valido sostegno.

Oroscopo Branko Maggio – Toro

Se le prospettive che vi si presenteranno non saranno corrispondenti alle vostre ambizioni sarà inutile iniziare un percorso. Quello che occorre è la determinazione che deve essere per voi fondamentale. Non dovete, per nessuna ragione abbandonare quello che avete iniziato.

La strada, prima o poi si faciliterà e voi raggiungerete i vostri obiettivi. Se siete in coppia, in questo mese dovrete affrontare un’importante crisi, che vi metterà a dura prova. Provate a dissipare nel partner ogni tipo di dubbio e le cose potrebbero andare meglio. se poi vi accorgerete che avete vedute diverse, dovete parlarne.

Alla base di un buon rapporto c’è sempre un buon dialogo. E se nulla può più unirvi allora meglio separarsi. Non ci sono ostacoli o vincoli che t’impediscano di correre verso la tua felicità. Cerca di essere piuttosto elastico offrendo anche dei compromessi per capire se ancora sussiste il desiderio di costruire un futuro insieme. Ogni passo che farete avrà delle conseguenze, quindi cercate di essere concentrati su quello che deciderete di fare.