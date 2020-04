L’astrologia può aiutarci a capire molto dei gusti personali di ognuno dei dodici segni dello zodiaco, anche per quello che riguarda la lettura. In particolare quali libri ama una Bilancia? Ecco quali sono.

La Bilancia e la lettura

La Bilancia è un segno di Aria, Cardinale e governato dal pianeta dell’amore, Venere. Nella Bilancia Saturno è in esaltazione, Marte in esilio e il Sole si trova in caduta. Il segno opposto alla Bilancia è l’Ariete, con il quale infatti non va d’accordo. I nati sotto il segno della Bilancia, tra il 23 settembre e il 22 ottobre, cercano l’equilibrio in ogni situazione della vita e nei rapporti con il prossimo. I Bilancia sono attenti, amano l’estetica, la raffinatezza e i piaceri della vita.

Tra i suddetti piaceri della vita la Bilancia annovera anche la lettura. I Bilancia amano leggere, i generi letterari che a loro interessano sono diversi e tra questi rientrano i loro libri preferiti. Quali libri ama una Bilancia? Ecco quali sono.

I Graphic Novel

Quali libri ama una Bilancia? Senza dubbio i Graphic Novel. La Bilancia legge fumetti già da bambina e in età adulta l’interesse si evolve nei confronti dei Graphic Novel. Si tratta di romanzi a fumetti, una forma narrativa in cui le storie sono realizzate con disegni e hanno la struttura di un romanzo, quindi con un intreccio di eventi e situazioni e una conclusione. Alla Bilancia piacciono molto l’arte e il disegno e i Graphic Novel sono una delle sue letture preferite.

I romanzi biografici

Quali libri ama una Bilancia? I romanzi biografici. Il romanzo biografico si basa sul racconto di una data esperienza di vita di una persona realmente esistente. L’autore usa la tecnica narrativa di autofinzione per raccontare se stesso in terza persona. Il protagonista principale della storia è lo stesso narratore che racconta la storia. La Bilancia è molto curiosa ma è legata alla realtà. Se volete fare un bel regalo di compleanno alla Bilancia con un libro ma non sapete quale scegliere, badate alla dicitura sulla copertina “Tratto da una storia vera” e optate per quello.

Le biografie

Se alla Bilancia piacciono i romanzi biografici è implicito che gradisca anche le biografie. Chiariamo subito però la differenza tra i due generi letterari: il romanzo biografico è strutturato come una storia al cui nucleo c’è un particolare evento raccontato in terza persona dal narratore. La biografia è la storia di un personaggio storico o famoso raccontata da altri sulla sua vita dalla nascita alla morte. Alla Bilancia piacciono comunque entrambi i generi per cui, se volete farle un regalo, potete scegliere la biografia del suo cantante o attore preferito: lo gradirà molto.