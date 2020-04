Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 29 Aprile 2020

Buongiorno a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere nel dettaglio, la programmazione Mediaset dei maggiori canali, di questa sera 29 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 29 Aprile

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Stasera Italia Weekend”, programma dedicato alla politica, che vede come conduttrice Barbara Palombelli. Su Canale5, alle 21.30 andrà in onda lo show “Tu Si Que Vales”, che vede artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina sottoporsi al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi.

Programmazione TV – Italia1 – 29 Aprile

Su Italia1, andrà in onda la famosissima pellicola diretta da Steven Spielberg “E.T L’Extraterrestre”. Un extraterrestre e’ abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 29 Aprile

Su La5, andrà in onda la commedia americana “Il Diario di Bridget Jones”.La trentaduenne Bridget Jones, impiegata in un’agenzia pubblicitaria a Londra, decide di riprendere in mano la sua vita. Mentre su Canale20, ci sarà la serie americana “22-11-66”. Il titolo 22.11.63 riprende la data dell’omicidio del presidente John F. Kennedy