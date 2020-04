Swami La Rosa – Chi è la concorrente di Tu si que vales?

Swami La Rosa è una giovane cantante che si sta facendo conoscere grazie alla sua partecipazione a Tu si Que Vales. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Swami La Rosa – Dove e Quando è Nata

Swami La Rosa è nata nel 2001 a Siracusa. Questo significa che ha 19 anni.

Malattia

Swami La Rosa è malata di fibrosi cistica. I suoi genitori hanno scoperto questa gravissima patologia quando la piccola aveva solo 24 giorni.

Carriera

Swami, che considera la musica il suo principale motivo per essere forte, ha scoperto di avere un grande talento come cantante a 13 anni. Nel 2014 ha partecipato a uno stage per cantanti, proseguendo nell’estate dello stesso anno con studi con alcuni nomi di spicco, come per esempio Pietro Pignatelli e Valentina Corrao.

Nel 2016, è arrivata per lei la partecipazione al talent Music Star, dove si è classificata terza. Nel 2017, invece, ha conquistato un posto nelle semifinali del Cantagiro, regalando al pubblico e ai giudici un inedtio dal titolo C’è Solo Oggi.

A fine 2019, la sua fama è esplosa grazie alla partecipazione a Tu si Que Vales. In questa occasione, ha raccontato della malattia e di come questo ostacolo l’abbia cambiata. Ha altresì sottolineato di aver trovato nella musica il principale motivo per andare avanti quando voleva mollare.

Un’Arma

Nel novembre 2019, Swami La Rosa ha pubblicato il singolo Un’Arma, canzone vincitrice del National Music Awards 2019. Il brano in questione è stato presentato anche a Sanremo Unlimited. Secondo la critica, la canzone rappresenta una meravigliosa dichiarazione d’amore di Swami alla musica.