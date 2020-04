Andrea Iannone ha il cuore puro | Svolta importante dopo Giulia De Lellis

Andrea Iannone ha il cuore puro e cerca un modo per voltare pagina dopo esser stato abbandonato da Giulia De Lellis. L’influencer ha così lasciato il motociclista per tornare tra le braccia del suo ex Andrea Damante. Come sta adesso Andrea Iannone?

Il motociclista di MotoGP continua la sua vita in quarantena, pronto e carico più che mai a tornare presto in pista. La sua voglia di raggiungere obbiettivi sempre più alti, sembra per i fan l’ennesimo modo per mettere da parte il dolore che prova per Giulia De Lellis.

La ormai ex coppia che, fino a pochi mesi fa si mostrava felice e pronta a progetti importanti, ha scioccato tutti con la loro improvvisa separazione. Nonostante ancora oggi, non siano chiari i motivi della loro rottura, l’influencer nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver ritrovato l’amore insieme al suo ex fidanzato Andrea Damante.

Andrea Iannone ha il cuore puro

Iannone sembra cercare in tutti i modi di non pensare alla sua ex, cercando di tenersi il più possibile impegnato con i progetti lavorativi, per ora fermi a causa della quarantena e questioni passate che lo hanno visto al centro della squalifica a causa di doping.

Negli ultimi giorni però, Andrea Iannone si è lasciato andare ad alcune dichiarazione che nessuno dei fan si aspettava. Durante l’intervista al settimanale Oggi, il pilota ha deciso di spiegare come si sente in questo momento, chiarendo cosa pensa delle sue ultime ex fidanzate, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Il pilota pronto a voltare pagina

Durante l’intervista, Andrea Iannone ha chiarito quello che pensa delle sue attuali ex fidanzate, mostrandosi pronto a voltare pagina nonostante il dolore provato per la fine di entrambe le relazioni: “Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Io sono fedele a me stesso, non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quello che è accaduto. Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti.”

Le sue parole verso le sue ex: “Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così. [..] Tutto può cambiare in un secondo. Il valore delle persone che ti stanno a fianco lo misuri solo quando non è semplice starti accanto. Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto. E’ da lì che arrivo. Sono diventato un uomo con consapevolezza e paure che si sono formate in quei vicoli, in quei cortili dove la mia passione per la motocicletta è stata determinante”.

Leggi Anche -> Andrea Iannone cerca conforto | Emis Killa si sfoga in sua difesa

Andrea Iannone si mostra così pronto a voltare pagina, sperando di trovare presto la donna della sua vita ma puntando il suo futuro sui suoi obbiettivi lavorativi, ora più che mai importantissimi per lui.