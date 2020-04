Cecilia Zagarrigo si sente inferiore e lo lascia intendere dalle parole che, durante la serata di ieri ha dedicato al suo tronista Carlo Pietropoli.

La corteggiatrice Cecilia Zagarrigo dopo più di un mese di quarantena, sta ancora aspettando notizie per quanto riguarda Uomini e Donne, speranzosa al più presto di poter tornare in studio. Cecilia infatti, si mostra sempre più triste e affranta per la mancanza che ha nei confronti di Carlo Pietropoli. La loro conoscenza, nata all’interno dello studio di Cinecittà a Roma, è stata bloccata e messa in pausa a causa dell’emergenza sanitaria italiana dovuta al Codiv-19.

Ora che, il Governo farà partire la Fase 2 dal 4 Maggio, Zagarrigo spera di poter riabbracciare nuovamente il tronista il prima possibile. I giorni a casa però, le hanno lasciato tantissimo tempo per riflettere arrivando così a una conclusione.

Durante la serata di ieri, Cecilia Zagarrigo lancia un messaggio sulle sue storie Instagram, insinuando ai suoi fan il senso di inferiorità che sembra provare nei confronti di altre donne. Quali sono state le sue parole?

Cecilia Zagarrigo si sente inferiore

La corteggiatrice durante la serata di ieri si è sentita molto già di morale, tanto da lanciare un messaggio disperato nelle sue storie Instagram. La lontananza da Carlo infatti, comincia a renderla sempre più vulnerabile e triste.

La loro conoscenza prima del blocco provvisorio del programma, era rimasta in bilico a causa di alcuni litigi e discussioni che avevano portato la corteggiatrice alle lacrime e a una pace quasi forzata. Questi giorni di solitudine però, le hanno creato tantissimi dubbi e incertezze facendola sentire inferiore tanto da, lasciare tutti i suoi fan scioccati.

Momenti di debolezza fuori da Uomini e Donne

Cecilia Zagarrigo si lascia andare a delle parole che, neanche i suoi fan si sarebbero mai aspettati, mostrandosi così fragile e “bisognosa di affetto”. Dopo una giornata all’insegna delle risate e degli scherzi insieme a sua mamma, la corteggiatrice si lascia andare e si mostra le grandissime mancanze.

Le parole di Cecilia sono state molto toccanti: “Incontrerai donne molto belle, per le quali sarà facile perdere le testa. Lei invece è normalissima, potrebbe piacerti oppure no. Ma sul fondo dei suoi occhi ci sono le sabbie mobili. Nono se ne esce più”.