Chi è Alfio Sorbello, il fidanzato di Silvia Mazzieri di Vivi e lascia vivere

Alfio Sorbello è uno degli attori del momento. Scopriamo qualcosa sulla sua carriera, ricca di successi, e sulla sua vita privata.

Carriera

Originario di Catania, Alfio Sorbello è un artista con alle spalle una lunga carriera. L’attore, che ha studiato dizione all’inizio degli anni 2000 con la grande Fioretta Mari, ha lavorato in teatro, nel cinema e in diverse produzioni televisive.

Per quanto riguarda il primo ambito, è il caso di citare La Tosca, per la regia di Juan Carlos Malpeli, ma anche L’eredità dello zio buonanima, spettacolo diretto da Turi Scalia. L’esordio nel cinema è invece avvenuto sul set di Giuseppe Tornatore in Baaria. Per questo film, nel 2010 ha ricevuto la nomination al David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Cosa dire invece del suo lavoro in televisione? Che ha esordito in Don Matteo e che ha fatto parte del cast de L’allieva. L’attore siciliano ha prestato il volto anche a due pubblicità e ha partecipato a due cortometraggi.

Instagram

Alfio Sorbello è presente su Instagram con un profilo seguito da 181 persone e attraverso il quale condivide soprattutto dettagli relativi alla sua lunga carriera, nel corso della quale ha lavorato anche con il regista Massimo Coppola, che l’ha diretto in Hai Paura del Buio, film che è stato riconosciuto con una menzione speciale al Premio FEDIC durante l’edizione del 2010 della Festa del Cinema di Venezia.

Fidanzata

Alfio Sorbello è fidanzato con Silvia Mazzieri, attrice che ha recitato ne Il Paradiso delle Signore, in Braccialetti Rossi e in Vivi e lascia vivere, dove interpreta la figlia di Elena Sofia Ricci.